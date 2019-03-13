Масленица с размахом

№9 (546) от 13 марта 2019 г.

В Орле с размахом отметили Масленицу — праздник был организован сразу на нескольких площадках в разных частях города. Центральные же события развернулись в Городском и Детском парках, а также на площади Ленина. Множество игровых зон, ярмарка народных мастеров, конкурс на лучшую куклу и различные аттракционы, хороводы и стихийные танцы под гармошку — любой мог найти себе развлечение по душе. Особо отчаянные штурмовали ледяной столб.

От души порадовали выступления творческих коллективов сразу на нескольких сценах. Малышей ждали специально подготовленные фотозоны и ростовые куклы. По традиции, в Детском парке прошла акция МЧС «Безопасная Масленица» с участием волонтеров «Лиза Алерт» и студентов-спасателей. Малыши смогли посидеть в кабине пожарного автомобиля и за рулем квадроцикла, примерить на себя боёвку, узнать массу интересных, а главное, жизненно необходимых вещей. Завершилось все действо запоминающимся файер-шоу и сжиганием чучела Масленицы. «Орловская среда» предлагает посмотреть небольшой фоторепортаж, как это происходило.

Фото Сергея Миляхина