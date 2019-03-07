Масленица в Орле: план городских мероприятий (6+)

В последний день Масленичной недели, 10 марта, жителей и гостей города Орла ожидает большая развлекательная программа, центральное мероприятие которой — сожжение соломенной куклы-чучела.

В 10.00 масленичные гуляния начнутся в Северном и Заводском районах. Так, на площадке перед КДЦ «Металлург» состоится театрализованно-конкурсная программа «Широкая Масленица», на 12.30 назначено сжигание чучела. У Орловского городского центра культуры развлечения начнутся с программы «Гуляй, Масленица!», в 13.00 — обряд сжигания чучела.

Развлекательные мероприятия запланированы и в парках областного центра. С 12.00 горожан ждут на летней эстраде в Городском парке культуры и отдыха, в Детском парке. В 14.00 у административного здания Детского парка состоится награждение победителей конкурса масленичных чучел «Сударыня Масленица».

Также с полудня на площади Ленина и у Городского парка культуры и отдыха будет дан старт торговле сувенирной тематической продукцией. Ремесленники обучат всех желающих мастерить маленьких соломенных Марен — чучел. Здесь же горожане смогут угоститься главным лакомством праздника — блинами с разнообразными начинками, а также отведать горячего чая.

В 13.00 на площади Ленина состоится театрализованный концерт, организованный муниципальным ансамблем «Славица». В 14.30 артисты проводят гостей «Широкой Масленицы» на главное событие воскресенья — сожжение Марены в Городском и Детском парках. Сам обряд состоится в 15.00. В Городском парке сжиганию будет предшествовать фаер-шоу.

По информации администрации города Орла.