7 марта 2019



Масленица в Орле: план городских мероприятий (6+)

В последний день Масленичной недели, 10 марта, жителей и гостей города Орла ожидает большая развлекательная программа, центральное мероприятие которой — сожжение соломенной куклы-чучела.

В 10.00 масленичные гуляния начнутся в Северном и Заводском районах. Так, на площадке перед КДЦ «Металлург» состоится театрализованно-конкурсная программа «Широкая Масленица», на 12.30 назначено сжигание чучела. У Орловского городского центра культуры развлечения начнутся с программы «Гуляй, Масленица!», в 13.00 — обряд сжигания чучела.

Развлекательные мероприятия запланированы и в парках областного центра. С 12.00 горожан ждут на летней эстраде в Городском парке культуры и отдыха, в Детском парке. В 14.00 у административного здания Детского парка состоится награждение победителей конкурса масленичных чучел «Сударыня Масленица».

Также с полудня на площади Ленина и у Городского парка культуры и отдыха будет дан старт торговле сувенирной тематической продукцией. Ремесленники обучат всех желающих мастерить маленьких соломенных Марен — чучел. Здесь же горожане смогут угоститься главным лакомством праздника — блинами с разнообразными начинками, а также отведать горячего чая.

В 13.00 на площади Ленина состоится театрализованный концерт, организованный муниципальным ансамблем «Славица». В 14.30 артисты проводят гостей «Широкой Масленицы» на главное событие воскресенья — сожжение Марены в Городском и Детском парках. Сам обряд состоится в 15.00. В Городском парке сжиганию будет предшествовать фаер-шоу.

По информации администрации города Орла.

 

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Опубликовано 07 Мар 2019 в 14:15. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 23

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