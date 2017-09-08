«Масштаб воровства трудно представить»

№37 (485) от 1 ноября 2017 г.

В распоряжении «Орловской среды» оказались материалы проверки, проведенной специалистами регионального Управления казначейства в орловском фонде капремонта. Проверяли, как использовались средства собственников при проведении капитального ремонта многоквартирных домов в 2006 году. Результаты проверки шокируют.

Акт проверки – многостраничный документ, в котором отражена масса нарушений законодательства при проведении капремонта. Приведем лишь несколько примеров. В 2016 году за счет взносов граждан был запланирован капитальный ремонт 143 домов; в 70 из них он должен был завершиться в 2016 году, в 73 домах – в 2017 году. Общая стоимость работ составила более 776 млн рублей.

При этом, согласно требованиям, прописанным в постановлении Правительства РФ от 1.07.2016 г. № 615, с 14.10.2016 года фонд капремонта должен был отбирать подрядчиков посредством электронных аукционов. Однако после указанной даты руководство фонда без проведения электронных торгов заключило с подрядчиками 31 договор на сумму более 181 млн рублей.

Акт проверки указывает на многочисленные факты срыва сроков выполнения работ, но при этом пени и штрафы с подрядчиков должным образом не взыскивались.

Как установили проверяющие, при проведении работ подрядными организациями завышалась сметная стоимость работ, подрядчикам оплачивались невыполненные работы.

Так, трем фирмам оплатили невыполненные работы на общую сумму более 15 миллионов рублей. В их числе ООО «ПРК «Реставратор» (ремонтировало дома № 24/26, 28 и 37) на ул. Ленина, ООО «Стройавангард» (дом № 3 на Пролетарской горе) и ООО «Москомреставрация» (дом № 104 на ул. Московской).

В материалах проверки содержатся десятки пунктов, перечисляющих работы, невыполенные подрядчиками. Для иллюстрации приведем лишь один пример.

Так, в доме №37 на ул. Ленина подрядчик не выполнил запланированные работы по гидроизоляции, ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен, не были оштукатурены фасады, не проводились работы по смене лепнины, не выполнен ремонт тротуаров и так далее и так далее. Кроме того, как отметили проверяющие, выполненные работы были произведены некачественно. При ремонте подвала, например, не отбивалась штукатурка со стен – их просто частично зачистили и покрасили; пресловутые «потомкинские» балконы обили по фасаду шифером и замазали акриловой краской; краска на фасаде отслоилась; с кровли течет вода; в стенах остались незаделанные отверстия; канализационные стояки не менялись вообще, а отверстия в перекрытиях замаскировали монтажной пеной. При этом сметная стоимость ремонта в доме была завышена почти на полтора миллиона рублей, а за невыполненные работы подрядчику заплатили 1 миллион 839 тысяч рублей!

Аналогичная ситуация в других домах: на ул. Ленина, 24/26 за невыполненные работы фонд капремонта перечислил 4 миллиона 596 тысяч рублей; на ул. Ленина, 28 – 4 миллиона 760 тысяч рублей; на Пролетарской горе, д. 3 – 3 миллиона 349 тысяч рублей; на Московской, 104 – почти полмиллиона рублей.

Все эти факты перечислил в своем письме, адресованном Генеральному прокурору Юрию Чайке и руководителю Следственного комитета Александру Бастрыкину, депутат Орловского горсовета Игорь Коновалов.

Акт проверки указывает на многочисленные факты срыва сроков выполнения работ, но при этом пени и штрафы с подрядчиков должным образом не взыскивались.

«…Только на пяти домах было украдено 15 млн рублей! А всего в 2016 году ремонтировали 70 домов, и масштаб воровства трудно представить,– пишет депутат. – Также необходимо отметить, что большинство подрядчиков иногородние – ООО «ПРК «Реставратор» из Санкт-Петербурга (откуда и курирующий НО «РФКР» зам экс-губернатора Потомского А. Ремига). Также много подрядчиков из Москвы, откуда и бывший директор фонда В. Масленников».

Кроме того, Игорь Коновалов выразил опасения, что и в нынешнем году сроки сдачи капитально отремонтированных домов будут сорваны:

«В Орле до 31 декабря должны капитально отремонтировать 85 домов. Проверка представителей ОНФ показала, что большая часть объектов не ремонтируется, в нескольких домах работы ведутся, но медленными темпами. Из-за этого восемь многоквартирных домов до сих пор не отапливаются.

Среди нарушений есть и факты неправомерной выплаты аванса подрядчикам в размере 30% не от стоимости каждого конкретного этапа работ, а от общей суммы договора.

Сумма выявленных нарушений за 2016 год составляет более 404 млн рублей!

Все вышеперечисленные факты говорят о том, что средства граждан, поступающие на счет НО «РФКР», использовались ненадлежащим образом и в деятельности руководства фонда присутствовала коррупционная составляющая».

В своем обращении депутат просит Юрия Чайку и Александра Бастрыкина провести проверку на предмет выявления нарушений законодательства как представителями подрядных организаций, так и бывшим директором фонда капремонта Владиславом Масленниковым, благополучно покинувшим Орловскую область, и недавно отправленным в отставку заместителем председателя правительства Орловской области Александром Ремигой, который, собственно, и курировал деятельность фонда.

«Орловская среда» будет следить за развитием ситуации.

Мария Печорина