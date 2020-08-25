Массовая вакцинация от бешенства дала результат

В Орловской области снизилась заболеваемость животных бешенством. Об этом рассказал начальник облуправления ветеринарии Алексей Максимовский. По состоянию на 18 августа 2020 года на территории области зарегистрировано всего 2 случая бешенства животных, за 2019 год – 6, за 2018 год – 56 случаев. Это является результатом проведения плановой профилактической вакцинации всех восприимчивых домашних животных против бешенства.

К середине августа вакцинировано свыше 88 тысяч животных против бешенства. Также ведется работа по иммунизации диких плотоядных животных против бешенства. На территориях охотхозяйств области разложено 27,7 тысяч доз вакцины.

По словам Алексея Максимовского, факторами возникновения и распространения заразных заболеваний по-прежнему остаются, в первую очередь, недостаточная биологическая защищенность животноводческих объектов, нарушение ветеринарных правил содержания животных, межхозяйственные, транспортные связи с неблагополучными хозяйствующими субъектами в соседних регионах.

Для обеспечения эпизоотического благополучия ветеринарные специалисты проводят мероприятия по диагностике заболеваний животных, их вакцинации и обработкам против заразных болезней. Так, за 7 месяцев 2020 года проведено 308,6 тысяч лабораторных исследований биоматериала и живых животных на заразные болезни, более 44,8 млн прививок и обработок животных, птицы, пчелосемей против инфекционных болезней.