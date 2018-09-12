Мастер-класс по уходу от ответов

№31 (524) от 12 сентября 2018 г.

Во вторник Андрей Клычков провел первую после избрания губернатором пресс-конференцию.

Сразу несколько журналистов в ходе встречи поинтересовались судьбой членов областного правительства. Дело в том, что в пятницу после вступления в должность нового главы региона по местному закону областное правительство должно будет уйти в отставку до решения их дальнейшей кадровой судьбы. Естественно, многих интересовали перспективы карьеры многочисленных «варягов», которые пришли в руководство региона вместе с экс-губернатором Вадимом Потомским. Но Андрей Клычков ни разу не дал прямого ответа. Вместо этого он попросил журналистов потерпеть, а также пояснил, что вначале должна быть создана структура правительства, убраны департаменты и управления с дублирующими функциями. Боле того, Андрей Клычков заверил, что именно от структуры будет зависеть кто и какую должность займет. «Я не сторонник создавать должности под конкретных людей», – заявил губернатор. Между тем, напомним, в конце прошлого года в облправительстве был создан отдел информационной политики, который практически сразу заняла приглашенная из Москвы Наталья Рожкова, а в начале 2018-го в структуре появился департамент информационных технологий, который также сразу же занял приглашенный из столицы Юрий Урсу. Когда коллеги прямо спросили Кычкова – изменится ли количество чиновников, он опять ответил уклончиво: «Правительство ждет перемен!»

Также интересовала журналистов и позиция губернатора по поводу пенсионной реформы. Клычков пояснил, что заявка на проведение митинга 22 сентября подана и одобрена, но сам он участвовать в митинге «не видит возможности, даже несмотря на то, что она организован КПРФ». Вопрос позиции региона по реформе еще будет обсуждаться на партийном уровне, но сам губернатор «не видит в графике возможности посещения этого митинга».

Также не удалось получить четкий ответ и на вопрос о возвращении в центр города с Химмаша так называемого гайд-парка, то есть места, где люди могут проводить митинги, пикеты и различные акции без согласования с властями. По мнению Клычкова, вначале необходимо благоустроить площадь у сквера Ермолова и памятника Лескову. Чтобы там было возможно не только митинговать, но и цивилизованно отдыхать. Четкого ответа по поводу судьбы переноса гайд-парка журналисты так и не получили. Впрочем, по некоторым темам губернатор все же позволил себе немного конкретики. Подробнее с проблемами, которые озвучивались на пресс-конференции, мы познакомим читателей в следующем номере.