Мастеров народного промысла приглашают принять участие в выставке-ярмарке (6+)

5 августа с 10.00 до 20.00 часов на аллее перед входом в Городской парк культуры и отдыха пройдет традиционная выставка-ярмарка современных и традиционных ремесел, посвященная Дню города.

Выставка-ярмарка организуется администрацией города Орла в рамках ведомственной целевой программы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в целях популяризации и развития ремесленничества, народных художественных промыслов.

Направления выставки: керамика, роспись, гончарный промысел, вышивка, рукоделие, макраме, батик, кружевоплетение, бисероплетение, резьба и роспись по дереву, изделия из бересты, плетение из лозы, художественная ковка, литье и чеканка, флористика, гобелены, бижутерия, авторская кукла, декупаж и т.д.

Администрация города Орла приглашает к участию ремесленные и художественные предприятия и мастерские, мастеров народных художественных промыслов и ремесленников, а также художественные учебные заведения. Участие в выставке-ярмарке бесплатное, необходимо заполнить заявку и направить ее до 14.00 29 июля на электронную почту economy@orel-adm.ru.

Телефон для справок: (4862) 43-29-34, 76-49-86 (финансово-экономическое управление администрации города Орла).