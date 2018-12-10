10 декабря 2018



Мастеров народных промыслов приглашают к участию в предновогодних ярмарках в Орле

Объявляется конкурс для участия в предновогодней и рождественской ярмарочной торговле. Места в празднично украшенных домиках, которые расположатся на центральной площади Орла и улицах Ленина и Горького (перед входом в Городской парк культуры и отдыха), будут бесплатными.

Праздничная торговля организуется с 21 декабря по 14 января, планируется формирование следующих тематических площадок:

— площадки из 8-ми домиков на 24 места для выставки-продажи и проведения мастер-классов ремесленниками и мастерами народных художественных промыслов;

две площадки: на площади Ленина из 22 домиков и перед входом в Городской парк культуры и отдыха из 12 домиков для приготовления и дегустации различных блюд и напитков традиционной русской кухни. Также будут организованы места для торговли игрушками, новогодней сувенирной продукцией.

О намерении принять участие в праздничной торговле необходимо информировать Союз «Орловская торгово-промышленная палата» по телефонам: 25-53-11, 48-17-21, финансово-экономическое управление администрации города Орла по телефонам: 73-16-34, 43-22-73, Управление промышленности и торговли Департамента промышленности и торговли Орловской области: 54-46-33, 54-29-78.

 

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Опубликовано 10 Дек 2018 в 15:18. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 29

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