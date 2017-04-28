Мать ребенка, который потерялся в субботу в Орле, привлекли к административной ответственности

В субботу вечером в Советском районе Орла возле гаражей был найден потерявшийся двухлетний мальчик.

Как выяснилось, семья, в которой воспитывается ребенок, состоит на профилактическом учете в подразделении ПДН ОП №1 (по Железнодорожному району) УМВД России по г. Орлу.

Как сообщает УМВД по Орловской области, в настоящее время мать ребенка  привлечена к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Кроме этого, ситуацию рассмотрят на заседании комиссии по делам несовершеннолетних

Ребенка поместили в медицинское учреждение.

 

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Опубликовано 22 мая 2017 в 13:00. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 11

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