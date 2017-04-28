Материалы проверки в отношении руководителя департамента госимущества Андрея Синягова передали в Следственный комитет

Заместитель начальника управления департамента госимущества и земельных отношений Наталья Плотникова получила уведомление из отдела полиции №1 (по Железнодорожному району) г. Орла, в котором сообщается, что материалы проверки по ее заявлению о противоправных действиях руководителя департамента Андрея Синягова направлены в региональное управление Следственного комитета.

Напомним, 17 мая Наталья Плотникова на экстренно организованной пресс-конференции сообщила журналистам, что днем ранее Синягов дважды ударил свою подчиненную лбом по лицу. Инцидент произошел в здании департамента госимущества, в рабочий день. Поводом для конфликта, по словам Натальи Плотниковой, стал ее отказ уволиться по собственному желанию, как того требовал ее руководитель. О действиях начальника Наталья сообщила в заявлении в полицию. ЧП получило огласку в орловских СМИ, после чего к делу подключился Следственный комитет, где сейчас проводится процессуальная проверка.

Сам Синягов заявил журналистам сайта «Орловские новости», что Плотникову не бил и что та пытается его оклеветать. После чего экстренно ушел в отпуск.