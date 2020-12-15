Маткапитал на первенца в 2020 году получили более 1900 семей

По данным на начало декабря, в текущем году обладателями сертификата МСК на первого ребенка уже стали 1900 семей, — рассказали в пресс-службе ПФР. С этого года программа материнского (семейного) капитала претерпела изменения. В частности, право на сертификат приобрели семьи, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Размер материнского капитала в связи с рождением первенца составляет 466 617 рублей.

С 15 апреля 2020 года семьи Орловской области получают сертификаты с рождением детей в проактивном режиме, то есть без подачи заявлений и без посещения Пенсионного фонда. Специалистам для этого достаточно данных ЕГР ЗАГС.

На сегодняшний день органами ПФР по Орловской области в проактивном режиме выдано более 2500 сертификатов.