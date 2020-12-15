15 декабря 2020



Маткапитал на первенца в 2020 году получили более 1900 семей

По данным на начало декабря, в текущем году обладателями сертификата МСК на первого ребенка уже стали 1900 семей, — рассказали в пресс-службе ПФР. С этого года программа материнского (семейного) капитала претерпела изменения. В частности, право на сертификат приобрели семьи, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Размер материнского капитала в связи с рождением первенца составляет 466 617 рублей.

С 15 апреля 2020 года семьи Орловской области получают сертификаты с рождением детей в проактивном режиме, то есть без подачи заявлений и без посещения Пенсионного фонда. Специалистам для этого достаточно данных ЕГР ЗАГС.
На сегодняшний день органами ПФР по Орловской области в проактивном режиме выдано более 2500 сертификатов.

 

12-летнему орловцу Диме Попрядухину нужна помощь
Эдуард Гаврилов: Орловская область вышла на первое место в ЦФО по младенческой смертности в 2015 год...
Как пройдет Масленица в Орле
Опубликовано 15 Дек 2020 в 16:43. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

Комментарии закрыты.

Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"