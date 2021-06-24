МЧС: На Орловщине сохранится жаркая погода

В ближайшие дни в Орловской области температура воздуха по-прежнему будет выше климатической нормы, сообщает ГУ МЧС по Орловской области.

По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 25 по 28 июня на территории Орловской области ожидается сохранение аномально жаркой погоды. Значение среднесуточной температуры воздуха будет выше климатической нормы на семь-десять градусов. В отдельных районах днем может фиксироваться сильная жара – максимальная температура воздуха составит +35°С…+37°С

ГУ МЧС напоминает о правилах поведения при высоких температурах воздуха.

Не рекомендуется долго находиться на солнце, особенно с непокрытой головой.

В жару желательно избегать физической нагрузки, а также усиленных занятий спортом.

В жару из-за усиленного потоотделения в организме нарушается водный баланс, поэтому нужно выпивать не менее 2 литров жидкости в день. Ни в коем случае не пейте сладкие газированные напитки, они не утоляют, а только усиливают жажду. Воду нужно не только пить, но и обтирать мокрым полотенцем кожу.

Кроме того, нужно контролировать температуру в помещении и не находиться непосредственно под вентилятором или кондиционером. Следует надевать на себя легкую, светлую одежду из натуральных тканей (хлопок, лен, шелк).

Больным с заболеваниями сердечно-сосудистой системы необходимо четко выполнять рекомендации врача и своевременно принимать назначенные лекарства. Людям, страдающим гипертонией, необходимо регулярно контролировать свое артериальное давление. Больным сахарным диабетом нужно более тщательно следить за уровнем сахара в крови.

Людям пожилого возраста и детям во время повышенной солнечной активности (с 12 до 15 часов) лучше совсем воздержаться от прогулок по свежему воздуху, находиться в это время на пляже вообще не рекомендуется.

Прежде чем сесть в салон автомобиля, который стоял под открытым небом в солнечный день, нужно сначала открыть все двери для сквозного проветривания.

Следует соблюдать элементарные правила пожарной безопасности.