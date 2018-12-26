МЧС не советует покупать сильно пахнущие елочные игрушки

Украшение елки – это ответственный новогодний момент, который требует особого подхода. Только красиво украшенная ель может принести радость, красоту и безопасность в дом, порадовать друзей. Известно, что современные елочные игрушки изготавливаются из самых разнообразных материалов. Это может быть и пластмасса, и стекло, и текстиль, и бумага, и картон. Выбирать материал следует не только по его внешнему виду, но и руководствуясь соображениями безопасности.

К примеру, слишком хрупкая стеклянная елочная игрушка может разбиться и поранить осколками окружающих. Это особенно опасно, если в доме есть дети или домашние животные. Что касается пластмассовых игрушек плохого качества, они нередко производятся с использованием ядовитых веществ – фенолов, формальдегидов и др. Пара-тройка токсичных шариков — и вам грозит отравление.

Выбирайте только экологически чистые материалы. Как правило, от них не исходит сильный «химический» запах. Если вы покупаете елочные игрушки в магазине, попросите продавца показать вам санитарно-эпидемиологическое заключение и узнайте, из чего товар изготовлен.

Выбирая игрушку для елки, изготовленную с использованием яркого блестящего материала — например, блесток — обратите внимание на то, чтобы такой материал не осыпался: для этого прямо в магазине возьмите игрушку и просто подержите ее. Если она некачественная, вы сразу поймете это, увидев осыпавшиеся блестки у себя на руке. От такой игрушки стоит отказаться, поскольку она небезопасна для здоровья. В частности, мелкие блестки могут даже попасть в дыхательные пути и вызвать аллергию.