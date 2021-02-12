МЧС: Непогода задержится в регионе еще на сутки

По прогнозу Орловского гидрометцентра, с 21 часа 12 февраля по 21 час 13 февраля на территории области будет облачно, ночью снег, местами сильный, днем небольшой снег, местами умеренный, местами гололед, на дорогах снежные заносы. Ветер ночью северный 9-14, днем с переходом на южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -12°С…-17°С, днем -10°С…-15°С, по юго-востоку области до 0°С.

При снежных заносах и метелях опасность для населения заключается в заносах дорожного полотна, населенных пунктов и отдельных зданий. Зачастую происходит снижение видимости на дорогах до 20-50 м. Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.

Водителям необходимо соблюдать дистанцию между автомобилями, не превышать скоростной режим, быть максимально внимательными и осторожными, по возможности ограничить выезд на дороги до улучшения метеоусловий. Не выезжайте на дорогу на неисправной технике. Пресс-служба МЧС просит учитывать изменения погодных условий при планировании маршрутов движения.

В связи с ухудшением метеоусловий рекомендуется не оставлять транспортные средства под большими деревьями, кроны которых могут сломаться от ветра, а также вблизи слабоукрепленных, ветхих конструкций, рекламных щитов.