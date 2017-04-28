МЧС предупредило орловцев о сильном ветре

По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 мая на территории области ожидается ильный ветер — порывы будут достигать 18 метров в секунду. В целом завтра орловцев ждет переменная облачность. Ночью без осадков, а днем местами небольшие дожди, грозы. Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 6-11, при грозах местами порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +7°С…+12°С, днем +20°С…+25°С.

В связи с сильными порывами ветра вероятны нарушения в работе объектов жизнеобеспечения, обрывы линий электропередач и воздушных линий связи, затруднения в передвижении всех видов транспорта. Также из-за ветра вводятся ограничения при проведении высотных работ. В случае усиления ветра жителям рекомендуется убрать с не застекленных балконов и дворов незакрепленные предметы, плотно закрыть окна.

Если сильный ветер застал вас на улице, пресс-служба МЧС рекомендует укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям.

Опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам. Машину лучше завтра не выводить из гаража, а при отсутствии гаража постарайтесь завтра обойтись общественным транспортом. Если же «железный конь» просто необходим — то постарайтесь припарковать ее вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

 

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Опубликовано 23 мая 2017 в 14:56. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 39

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