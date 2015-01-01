МЧС предупредило орловцев об активизации клещей

Весенне-летний период – время активности иксодовых клещей. Эти паразиты являются переносчиками возбудителей сразу нескольких природно-очаговых заболеваний, из которых орловцам опаснее всего — боррелиоз. Пик численности клещей приходится на май-июнь. Эти паукообразные концентрируются вдоль троп и переползают на человека с растительности. Следует помнить, что клещи присасываются к человеку не сразу, и соблюдение простых правил позволит быстрее обнаружить клещей и избежать опасных заболеваний. Чем быстрее будет обнаружен и удален с тела присосавшийся клещ, тем меньшую дозу возбудителей болезней он передаст человеку. Как правило, укусы клещей безболезненны. Присосавшегося клеща можно обнаружить только при осмотре или случайно, когда клещ напитался кровью и увеличился в размерах. В местах укусов обычно возникает воспаление, которое выражается в появлении красного пятна на месте укуса, которое может сохраняться в течение долгого времени.

По данным Роспотребнадзора, с начала сезона за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось более 160 человек. Находясь на природе, следует соблюдать правила безопасности.

Самое главное — перед прогулкой в лес необходимо правильно одеться. Имеет значение и фасон одежды и цвет. Главное, — затруднить клещу путь к голому участку кожи, поэтому одежда должна быть с плотными манжетами, а брюки лучше заправить в носки. Никаких шортиков и маечек с голым животом! Что касается цветовой гаммы — то лучше одеться в светлое так будет легче проводить быстрый осмотр для обнаружения прицепившихся к одежде клещей. На светлой, однотонной одежду гораздо проще обнаружить непрошеных визитеров.

Как правило, клещи наползают с растений на уровне голени, колена или бедра и всегда ползут по одежде вверх. Очень эффективной мерой защиты является обработка одежды специальными инсектоакарицидными и акарорепеллентными средствами от иксодовых клещей.

Находясь в лесу, не следует садиться или ложиться на траву. И даже если вы нигде не присаживались — следует регулярно проводить само- и взаимоосмотры для обнаружения клещей. Давить паразитов не рекомендуется — через микротрещины на коже возбудители опасных заболеваний могут попасть в организм. Лучше просто стряхнуть паразита и продолжить наслаждаться прогулкой. А после возвращения из леса следует сразу же снять одежду и тщательно осмотреть ее, а также все тело.

Стоянки и ночевки в лесу лучше всего устраивать в сухих сосновых лесах, на песчаных почвах или участках, лишенных травяной растительности. Перед ночевкой следует провести осмотр одежды, а также проверить, нет ли присосавшихся клещей на теле или на голове.

Не следует вносить в жилые помещения недавно сорванные растения, а также верхнюю одежду и другие предметы, на которых могут быть клещи.

Если в доме есть домашние животные, их необходимо в период активности клещей обрабатывать средствами против эктопаразитов в форме капель на холку, средствами в беспропеллентной аэрозольной упаковке. Животных следует регулярно осматривать, и, при необходимости, удалять клещей, — сообщили в пресс-службе МЧС.

 

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Опубликовано 02 мая 2017 в 15:16. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 27

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