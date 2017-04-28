МЧС предупредило орловцев об опасности сильного ветра и грозах во вторник

14 и 15 августа на Орловщине прогнозируется возникновение неблагоприятных метеоявлений. В частности, по прогнозу Орловского гидрометцентра, сегодня, 15 августа в отдельных районах области ожидаются сильные дожди с грозой, местами небольшие дожди. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, а при грозах возможны порывы до 18 м/с. Температура воздуха +24°С…+29°С.

В связи с неблагоприятным метеоявлением вероятны нарушения в функционировании объектов жизнеобеспечения, обрывы линий электропередач и воздушных линий связи, затруднения в работе всех видов транспорта, нарушения в работе системы ЖКХ, дорожно-коммунальных служб. Также из-за прогнозируемых порывов ветра вводятся ограничения при проведении высотных работ.

В случае усиления ветра пресс-служба МЧС рекомендует орловцам убрать с незастекленных балконов и дворов незакрепленные предметы, плотно закрыть окна. Если сильный ветер застал вас на улице — постарайтесь укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям – во время сильного ветра они могут превратиться из укрытия в серьезную угрозу для жизни и здоровья. Опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Также спасатели рекомендуют парковать личные автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

 

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Опубликовано 15 Авг 2017 в 11:41. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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