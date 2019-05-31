МЧС приглашает детей на «Моё безопасное лето» (6+)

1 июня это не только первый день долгожданного лета, это День защиты детей, когда взрослые ещё раз должны задуматься о том, как обеспечить безопасность наших малышей. Уже традиционно в этот день в гостеприимном Детском парке города Орла спасатели и пожарные в 10.30 откроют акцию «Моё безопасное лето».

В акции участвуют воспитанники школ города Орла, находящиеся в пришкольных лагерях и гости парка. Самые активные участники акции получат памятные сувениры, а главное – самые важные знания, которые в экстремальной ситуации помогут спасти жизнь. Детей научат основным правилам безопасного поведения в летний период: безопасности дома, в лесу, на дороге, около воды, при пожаре и многому другому. Школьники встретятся с профессиональными пожарными, спасателями, с добровольцами, инспекторами ГИМС и ГПН.

ПРОГРАММА АКЦИИ:

10.30 Открытие праздника на круглой площадке около подвесного моста детского парка – танцевальный флешмоб от МЧС и спортивного клуба «Спарта», выступление лучшей дружины юных пожарных «Сухие рукава»;

11.00 Конкурс рисунка на асфальте «Безопасное детство» (участвуют все желающие);

11.15 Показ специального оборудования поисково-маневренной группы поисково-спасательного отряда «Водный», рассказ о работе спасателей-водолазов, о правилах безопасного поведения на водоемах и проведение эстафеты «Спаси утопающего» (с использованием спасательного жилета, работниками Центра ГИМС, ОСВОД), а также Акции «НАУЧИСЬ ПЛАВАТЬ!» — площадка около контактного фонтана;

11.15 Показ пожарной техники, оборудования и специальной боевой одежды, рассказ о своей работе, проведение конкурса «Надень боёвку» и демонстрация работ клуба робототехники. Кроме этого, сотрудники ГПН проведут мастер-класс по пользованию огнетушителями – площадка у подвесного моста у входа в парк;

11.15 «Как оказать первую помощь» — сотрудники учебно-методического центра (Россоюзспас) с помощью тренажера по обучению проведения реанимации человека, покажут школьникам способы оказания помощи пострадавшему, а ребята испытают себя в роли спасателей- площадка около контактного фонтана;

11.15 Члены общественной организации «Лиза Алерт» покажут мастер-класс по правильному сбору в лес, поиску людей и сбору палатки- площадка около контактного фонтана.