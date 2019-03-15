МЧС приглашает орловцев на интерактивную пожарно-техническую выставку (6+)

Современный специализированный интернет-портал, был создан при поддержке МЧС России. Основная задача проекта — обучение подрастающего поколения. Здесь же можно узнать множество интересных вещей о культуре безопасного поведения. Проследить историю возникновения и становления пожарно-спасательного дела. Интернет-портал (http://вдпо.рф) является универсальным: проект сочетает в себе функции информационного и образовательного портала, а также справочного сервиса. Он ориентирован на максимально широкую аудиторию, которая включает как население, так и специалистов в области пожарной безопасности.

Сама же интерактивная выставка доставит массу удовольствия подрастающему поколению, которое не мысли себе жизнь без различных компьютерных гаджетов. Например, можно совершить экскурсию по выставке с помощью специального виртуального шлема. Для простых юзеров есть возможность перемещаться по коридорам экспозиции от одной метки до другой. При этом на каждом стенде будут подсвечены экспонаты, которые можно приблизить. Некоторые из них (например, каски пожарных с уникальной чеканкой) можно не только приблизить, но и повращать на 360 градусов, чтобы изучить со всех сторон.