МЧС продлило штормовое предупреждение в Орловской области еще на сутки

В ближайшие сутки на Орловщине прогнозируются порывы ветра до 18 м/с. В связи с этим МЧС разослало т.н. «штормовое предупреждение», чтобы жители были осторожнее на улице. Напомним, аналогичное предупреждение о сильных порывах ветра было опубликовано вчера.

В ближайшие сутки возможны обрывы линий электропередач, падение деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий. Автовладельцам рекомендуют внимательно выбирать место для парковки своего «железного коня» — лучше это делать вдали от больших деревьев, кроны которых могут сломаться от ветра, а также подальше от слабоукрепленных, ветхих конструкций и от рекламных щитов.

По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, св ближайшие сутки в регионе будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер северный 7-12, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью -2°С…-7°С, днем -1°С…-6°С.