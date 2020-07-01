Медицинская катастрофа

№23 (602) от 1 июля 2020 г.

Есть такой термин «медицина катастроф» — это область медицины, задача которой – организация медпомощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. К сожалению, ни в России, ни в Орловской области пока еще нет термина для такого явления, когда медицина сама становится источником серьезных проблем. К нам в редакцию обратились жители дома №1 по улице Красноармейской. Когда мы изучили документы, посмотрели фото и видео с места, стало понятно, что здесь назревает реальная катастрофа. И причина – открывающийся медицинский центр.

Ничто не предвещало беды

История, которую нам рассказал представитель сразу нескольких собственников, началась в марте 2020 года. Тогда в нежилом помещении №89 начались строительные работы. Изначально жильцам сказали, что в пристройке будет располагаться центр ЭКО, поэтому никаких опасений начавшееся переоборудование не вызвало. Только когда на крыше пристройки появились огромные короба промышленной вентиляции, жители засомневались в профиле будущих соседей. От рабочих жильцам стало известно, что арендатором будет ООО «Фрезениум Медикл Кеа Холдинг». И что в этом помещении планируют разместить «гемодиализный центр». Казалось бы, это не менее прекрасно, чем ЭКО. Ведь чем больше медицинских центров, тем лучше для больных людей. Но жители дома №1 не видят в этом ничего прекрасного. И вот почему.

Проясним одну особенность, которая необходима для понимания происходящего: часть будущего медцентра пристроена (то есть находится во внешней пристройке), а часть расположена внутри дома №1. Сам дом тоже не совсем обычен для Орла – он монолитный. То есть в нем нет несущих стен. Есть колонны и есть монолитные перекрытия между этажами. Все остальные стены и перекрытия не являются несущими. В ходе переоборудования (когда строители долбили стены и монолитные перекрытия под прокладку вентиляции и канализации) по стенам в нескольких квартирах на втором, третьем и даже четвертом(!) этажах пошли трещины. «Счастливые» обладатели квартир в доме №1 считают, что изменения в конструктивных элементах нежилого помещения, где будет располагаться медцентр, могут повлиять на изменение несущих конструкций жилого дома. Такие факты в квартирах третьего и четвертого этажей и в офисных помещениях второго этажа, установлены управляющей компанией ООО «Эксплуатация жилья», что зафиксировано в актах обследования.

Дышите глубже!

На крыше пристройки к дому, в непосредственной близости к окнам второго и третьего этажей, активно началась установка приточно-вытяжной системы вентиляции и системы дымоудаления. Жители обратили внимание на внушительные размеры конструкции, которая явно похожа на промышленную систему очистки воздуха. Они попросили у строителей или собственников выкупленного помещения техническую документацию – ведь промышленная система вентиляции шумит гораздо сильнее, чем бытовые системы. Однако жителям документы так и не показали. При этом в приватном разговоре строители, которые уже имели опыт монтажа подобных конструкций, рассказали жильцам, что такие системы очень шумные. Казалось бы, ну и пусть себе шумит – днем-то все жители и так на работе. Но тут всплыла еще одна деталь: медицинский центр будет работать круглосуточно. А это означает, что система вентиляции (с шумовыми параметрами которой отказались познакомить жильцов) будет грохотать круглые сутки. А на минутку представьте себе, что вентиляцию вывели не на крышу дома, а только на крышу пристройки – то есть разместили прямо напротив окон квартир второго этажа. Расстояние от вытяжки до окна – порядка одного метра!

В подвале дома (где сейчас расположена парковка для автомобилей жильцов) в перекрытиях первого и подвального этажей были проделаны многочисленные отверстия и проложена система канализации. И упомянутое выше вентоборудование, и канализационная система, по мнению жителей, были установлены с грубыми нарушениями противопожарных требований. Вот лишь пара штрихов. Раньше в доме существовала система пожарных эвакуационных лестниц. Предполагалось, что жильцы в случае опасности и невозможности покинуть квартиры через общую лестницу воспользуются пожарным спуском и выйдут на крышу той самой пристройки. С крыши вел специальный спуск в виде шахты. Эту шахту и переоборудовали под вентиляцию новые арендаторы помещения. Что будет с жильцами в случае пожара? Кто давал разрешение на переоборудование общедомового имущества? Все эти вопросы пока остаются без ответа.

Отдельно нашей редакции рассказали (и показали фото и видео с места происшествия) про новую канализационную систему. Помимо ранее проведенной системы канализации под потолком парковки провели довольно большую сеть канализации из медцентра. И хотя центр еще не работает в полную мощность, трубы уже текут. От каждого диализного аппарата идет своя канализация. А теперь представьте на минуточку, что вам на автомобиль льется не вода (которую пока пустили на системе, чтобы проверить ее работу), а использованный диализный концентрат от больного ВИЧ или гепатитом? Управляющая домом организация не берет на баланс эту канализационную систему, так как она установлена без согласования с УК. По вопросам протечек и аварий новой системы УК просила их не беспокоить.

Есть у системы канализации еще одна важная особенность. Жильцы связались с аналогичным гемодиализным центром, чтобы выяснить, есть ли какие-то требования по оборудованию подобных медицинских организаций. Тут-то и вскрылись шокирующие подробности. Дело в том, что из-за особенностей работы диализных аппаратов канализационные трубы будут нуждаться в постоянной прочистке с помощью активных химических препаратов. Уже через 2-3 года трубы придут в негодность. А, на минуточку, под трубами на стоянке – автомобили! То есть капать из стыков будут не только отходы процедур, но еще и едкая химия. А что будет, если трубы однажды не выдержат и порвутся?

Относительно канализации есть момент, который, на наш взгляд, требует немедленного вмешательства прокуратуры. Жильцы рассказали, что помимо врезки в общую систему канализации (по которой отходы диализного центра пойдут на городские очистные сооружения) часть труб вывели в… городскую ливнёвку! Для тех, кто не живет в Орле или не интересуется тем, что происходит в областном центре, поясним: львиная доля городских ливневок не выходит ни к каким очистным сооружениям, то есть сточные воды выводятся прямо в реку! Кто и что будет делать, если в реку в черте города попадут отходы от работы гемодиализного центра? Обязательно ждать вспышки гепатита? Или можно все же провести проверку, чтобы выяснить, что и куда подключено, на законном ли это сделано основании? Во всех документах сказано, что канализация от гемодиализных центров не должна попадать в открытые трубы. По факту на территории стоянки вывод стоков идет в решетки от ливневки, где во время дождя скапливается много воды.

Хотели как лучше, а получилось как всегда

Гемодиализные центры располагают в отдельно стоящих зданиях в силу целого ряда причин. И промышленная вентиляция – далеко не главный аргумент. Как рассказали пришедшие к нам в редакцию жители, многие пациенты гемодиализных центров – это люди, больные гепатитами, зараженные ВИЧ. В работе гемодиализного центра используется очень большое количество различных химических веществ высокого класса опасности (для этого и нужна мощная вентиляция). И все то, что будет выводиться на крышу, окажется в метре от окон жильцов второго этажа. При этом, по условиям лицензии, центр обязан хранить полугодовой запас необходимых веществ. Некоторые вещества относятся к классу взрывоопасных. Естественно, что в центре будет необходимая система пожаротушения. А вот будет ли такая система в соседних с центром помещениях? Что произойдет, если нагреется стена хранилища из-за пожара в соседнем помещении? Кто разрешил закладывать по сути мощнейшую бомбу в основание многоэтажного жилого здания в центре города?

Наконец, стоит упомянуть такую «мелочь», как медицинские отходы класса Б. Они могут содержать (да и содержат) остатки крови пациентов. Для их сбора во дворе жилого дома поставили два контейнера. На минуточку, контейнеры стоят возле детской площадки! Жильцов успокоили, что контейнеры будут под замком. Насколько это вяжется с действующими нормами и правилами обращения с медицинскими отходами, предстоит разобраться суду. Мы же пока перейдем к самому интересному – работе надзирающих и контролирующих органов.

Нет тела – нет дела

Как оказалось, не только люди в погонах действуют по принципу «нет тела – нет дела». Когда жители попросили специалистов Роспотребнадзора проверить установленные системы вентиляции, им ответили, что, пока устройства не работают, нет никаких оснований беспокоиться об уровне шума. Вообще-то, если оборудование не произведено в каком-нибудь подпольном цехе, то к нему в комплекте идет техническая документация, в которой и уровни шума, и прочие параметры (например, вибрация, которую будут очень даже ощущать жильцы рядом расположенных квартир) довольно четко и однозначно прописаны. То есть установить, есть ли нарушения при установке оборудования и будут ли страдать жильцы, под чьими окнами оказались вытяжки, можно, пока еще «нет тела». Но в ведомстве посчитали, что раз медцентр не работает, никто жильцам и не мешает. А когда заработает? У кого хватит духу бороться со структурами, ворочающими миллионами? Напомним, в Орловской области уже несколько лет спиртзавод-миллионер отравляет отходами реку Любовшу. Кто-то рискнул с ним бороться? Более того, недовольных жителей теперь наверняка столкнут лбами с больными людьми, выставят врагами здравоохранения. Им уже предложили прекратить выступать против строительства и «пожертвовать собой ради Орловской области». Цинизм ситуации просто зашкаливает, особенно если учесть, что в городе обанкротились десятки заводов, и нехватки помещений нет. Пустующими стоят цеха и в центре города (только в Советском районе — «Орлэкс», завод «Промприбор», завод «Малютка»). А уж посчитать, сколько пустых заводских корпусов на окраине, не хватит пальцев ни на руках, ни на ногах. И ко всем корпусам есть прекрасный подъезд и возможность поставить машины на стоянку. Возле дома №1 на Красноармейской нет даже стоянки для «скорых», которые будут привозить пациентов в диализный центр.

В пользу версии, что никто не захочет докапываться в этой истории до истины, служит очень показательный момент. Когда перепланировка помещений в доме шла уже вовсю (а конкретно 22 мая), в профильный департамент обладминистрации были поданы документы на согласование проекта перепланировки. И – вот чудо-чудное! — сразу же, в этот самый день организаторы центра получили уже согласованный и утвержденный пакет документов. У вас, уважаемые читатели, было хоть раз в жизни такое? Чтобы вы утром подали в облАд документы, а вечером того же дня уже забрали их обратно да еще и со всеми печатями и согласованиями? А вот счастливым строителям медцентра фортуна улыбнулась!

Жители пострадавших квартир и еще несколько собственников объединились и подали документы в суд. Шансов на справедливость у людей минимум. Но они настроены идти до последнего. Если орловский суд не встанет на их сторону, они пойдут с апелляцией выше и выше. По крайней мере, в рамках судебного разбирательства наконец-то удастся заставить чиновников изучить документы и вообще заняться этой проблемой.

Открытие центра должно состояться уже в ближайшие дни. Говорят, резать ленточку будет сам губернатор Клычков…

Сергей Миляхин