Медучреждения Орловщины вводят электронные медицинские карты

По словам руководителя областного депздрава Станислава Шувалова, с новой системой в той или иной степени работают все медорганизации региона. «Департамент здравоохранения Орловской области, Медицинский информационно-аналитический центр делают все, чтобы проект был успешно реализован», — рассказал Станислав Шувалов в рамках тематического брифинга.

Внедрение системы позволит оказывать медицинскую помощь более оперативно и профессионально. Также в рамках общения с журналистами по просьбе читателей газеты «Орловская правда» был разъяснен порядок перехода орловцев из одной поликлиники в другую.

«Каждый гражданин имеет право выбора медорганизации, в которой хочет получать квалифицированную помощь, — пояснил Станислав Шувалов. – Если гражданин переехал на территорию прикрепления другой поликлиники: следует написать заявление на имя главного врача медучреждения. Количество таких обращений не ограничено. Один раз за календарный год гражданин вправе обратиться в медучреждение с просьбой о переходе по собственному желанию. Однако территориальный принцип введен неспроста: он учитывает оказание медицинской помощи на дому. Если поликлиника значительно удалена от дома гражданина, который хочет в ней обслуживаться, главный врач вправе отказать в подобной просьбе, так как возникнут трудности по организации помощи на дому».

Кроме того, Станислав Шувалов сообщил, что принято решение о ремонте крыши Орловского противотуберкулезного диспансера. Завершается утверждение соответствующей ПСД.