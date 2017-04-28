«Меня завтра же произведут сейчас в фельдмаршалы…» (Монолог Хлестакова. «Ревизор»)

№29 (477) от 6 сентября 2017 г.

Вадим Потомский ожидает приезда в регион председателя правительства Дмитрия Медведева. Об этом он объявил 4 сентября на очередном аппаратном совещании и поручил свои подчиненным проявить настойчивость и упорство в этом вопросе.

– Я вчера с ним общался. Он сказал, что помнит, что обещал приехать. Так что надо быть понастойчивее: все регионы приглашают к себе, и более упорные он посетил несколько раз. Нам тоже есть что показать. Есть вопросы и по сельскому хозяйству, мы их «на земле» расскажем, – цитирует Потомского «Орелград».

Если фраза Потомского: «Я вчера с ним общался» должна означать: я «с Пушкиным на дружеской ноге», то к чему тогда настойчивость и упорство, которые следует проявить сотрудникам администрации? Тем более, премьер обещал приехать. Но не будем цепляться к словам Потомского, которые, как правило, мало общего имеют с реальностью. Мы лишь обратим внимание главы региона на некоторые моменты, о которых премьеру сообщать не обязательно.

Потомскому не стоит показывать Дмитрию Анатольевичу Медведеву так называемый индустриальный парк «Зеленая роща», где из сельскохозяйственных предприятий работает одна-единственная «крупорушка»; тепличный комплекс компании «Кумир», который до сих пор не построен, многочисленные развалившиеся молочные фермы, бывший завод «Данон», вспоминать о кластере компании «Рико», а также не стоит перечислять всех сбежавших из области потенциальных и уже работавших инвесторов.

Думаем, и без наших подсказок Потомский догадается обратиться к Инвестиционному порталу Орловской области, где под фотографией улыбающихся поросят размещена информация о подписании соглашения с «Знаменским СГЦ» (компания пришла в Орловскую область еще при Егоре Строеве, но соглашения с областью подписывает ежегодно), и на досуге посмотрит видео «Инвестиции высокого полета». Там подсказок для его выступления перед премьером достаточно: «хлебородные степи и тенистые дубравы» Орловщины («…Да деревня, впрочем, тоже имеет свои пригорки, ручейки…». Монолог Хлестакова. – Прим. ред.), «богатая черноземами почва», «слава одной из житниц России», «в планах крылатого города строительство воздушной гавани – современного аэропорта, который свяжет его со всем миром», «открытость, доверие и поддержка – вот три кита, на которых Орловщина строит работу с инвесторами», «Орловщина – край с динамично развивающейся экономикой и планами, которые устремлены ввысь».

Правда, за то, насколько убедительно все это прозвучит, не ручаемся. Премьер-министр ведь – не зритель телеканала «Первый областной». Он умеет отличать регионы с динамично развивающейся экономикой от регионов, планы которых «устремлены ввысь». Так что в фельдмаршалы нашего капитан-губернатора вряд ли произведут.

Наталья Зарубина