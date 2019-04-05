5 апреля 2019



Мэр города передал «видеопривет» перевозчикам и УК «Зеленая Роща»

В официальной группе горсовета в соцсети Фейсбук опубликовано полуминутное видео. В ролике глава города Василий Новиков передает «привет» ответственным за вывоз мусора. На заднем фоне видна огромная куча мусора, из-под которой проглядывают края контейнеров. Мэр говорит, что совершил объезд двух районов — Северного и Железнодорожного и был готов к увиденному. Напомним, с 1 января в Орле заработала новая система сбора, вывоза и сортировки твердых коммунальных отходов. В первых числах месяца по множеству адресов контейнеры были переполнены. Тогда «Зеленая Роща» сослалась: во-первых на плохую работу управляющих компаний, которые не прочистили проезды внутри дворов; во-вторых, на нерадивых перевозчиков, которые прекратили работы за несколько дней до нового года, из-за чего и произошло переполнение контейнеров. Однако прошло уже три месяца. Снега давно уже нет, как нет и нерадивых перевозчиков (все они выбраны по конкурсу и регоператор имеет все рычаги влияния на них). А горы мусора регулярно появляются во дворах, на улицах и контейнерных площадках. Снимки творящегося «нового порядка» на уходят со страниц орловцев в соцсетях.

 

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Опубликовано 05 Апр 2019 в 15:35. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 24

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