Мэр города подтвердил, что никаких документов о передаче здания на Тульской, 63 в горсовете нет

Мэр Орла Василий Новиков прокомментировал ситуацию, сложившуюся со зданием на ул. Тульская в котором работает Центр детского творчества №5.

— К настоящему времени в Орловском городском Совете нет предложений и соответствующих документов по вопросу передачи помещения Центра кому бы то ни было. Напомню, что ранее были предложения по включению здания в прогнозный план приватизации, в свое время они не были реализованы. Если в горсовет поступят предложения о безвозмездной передаче здания, то депутаты города, фракция „Единой России“ будут рассматривать такие предложения с точки зрения требований действующего законодательства и основываясь на пожеланиях жителей микрорайона Выгонка, — отметил градоначальник.

Напомним, что в среду, 11 октября, в центре прошло собрание общественности. На собрании большинство жители Выгонки высказались за сохранение существующего режима работы Дома творчества. Между тем, без каких-либо документов во дворе дома творчества начали проводить земляные работы для установки креста. Кроме того, жителям постоянно показывают никем не утвержденные и несогласованные в законном порядке эскизы будущих преобразований. Наше издание подробно освещало эту проблему в статье «Центр преткновения» №33 (481) от 4 октября 2017 г. Настораживает тот факт, что к попытке захвата здания не проявляют интереса ни собственники (муниципалитет), ни правоохранительные органы.

 

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Опубликовано 13 Окт 2017 в 18:14. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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