5 июня 2020



Мэр Орла предупредил о мошенниках, которые звонят от его имени

Через социальные сети мэр Орла Василий Новиков обратился к предпринимателям и рассказал, что в городе объявились мошенники. От имени мэра они звонят представителям орловского бизнеса, приглашают на встречу с главой города. «По телефону, который конечно уже не доступен, они озвучивают весьма заманчивые для них предложения, в частности, о выплате государственных субсидий. Ответственно заявляю, что обращаюсь к предпринимателям исключительно при помощи официальных писем за своей подписью. Кроме того, муниципальное образование «Город Орел» не выплачивает госсубсидий. Соответствующее заявление напишу в прокуратуру Орловской области» — рассказал Василий Новиков.

Номер телефона, с которого поступили странные звонки — 89855063600. Убедительная просьба, обо всех подобных звонках сообщать мэру.

 

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Опубликовано 05 Июн 2020 в 17:06. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 22

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