Мэр Орла Василий Новиков недоволен качеством уборки снега

По информации «Орловских новостей», мэр Орла Василий Новиков высказал претензии к качеству уборки снега на улицах города к областной «Дорожной службе» и к «Спецавтобазе», которая работает на субподряде.

По словам мэра Василия Новикова, он объезжал город и отметил, что на мостах, а также на перекрестках снег не убран, а укатан машинами в твердый наст.

— Вы теперь как этот слой с перекрестков сдирать будете? Вместе с асфальтом? – поинтересовался у представителя «Дорожной службы» Василий Новиков.

Также в ходе обсуждения всплыл такой момент – на глаза мэру попалась техника «Спецавтобазы», которая вместо уборки улиц занималась расчисткой территории возле торгового центра. Руководитель «Спецавтобазы» отметил, что многие крупные торговые центры приобретают свою снегоуборочную технику и необходимо разобраться – действительно ли его подчиненные работали на частника, сообщает «ОН».