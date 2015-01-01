Мэр Орла Василий Новиков недоволен качеством уборки снега

По информации «Орловских новостей», мэр Орла Василий Новиков высказал претензии к качеству уборки снега на улицах города к областной «Дорожной службе» и к «Спецавтобазе», которая работает на субподряде.

По словам мэра Василия Новикова, он объезжал город и отметил, что на мостах, а также на перекрестках снег не убран, а укатан машинами в твердый наст.

— Вы теперь как этот слой с перекрестков сдирать будете? Вместе с асфальтом? – поинтересовался у представителя «Дорожной службы» Василий Новиков.

Также в ходе обсуждения всплыл такой момент – на глаза мэру попалась техника «Спецавтобазы», которая вместо уборки улиц занималась расчисткой территории возле торгового центра. Руководитель «Спецавтобазы» отметил, что многие крупные торговые центры приобретают свою снегоуборочную технику и необходимо разобраться – действительно ли его подчиненные работали на частника, сообщает «ОН».

 

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Опубликовано 11 Янв 2017 в 15:38. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 10

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