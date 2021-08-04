МЭР ОРЛА ЮРИЙ ПАРАХИН ПОПАЛ В «ТЁЩИН ДОМ–2»

FLB: выяснилось, что мэр за бюджетные деньги построил дорогу от «дома тёщи» к «дому тестя»

Богомолов Алексей

https://flb.ru/2/4381.html

№26 (650) от 4 августа 2021 г.

Уголовное дело действующего мэра Орла Юрия Парахина неотвратимо движется к суду. Обвинительное заключение практически готово. 9 августа выходит из отпуска прокурор Орловской области Владислав Малкин, которого, скорее всего, и ждут правоохранители для утверждения этого документа и передачи его в суд.

Сам Юрий Николаевич Парахин, по нашей информации, наконец обеспокоился своей судьбой и лихорадочно ищет возможности получить, подобно Денису Блохину, бывшему члену правительства Орловской области, условный срок. Отметим, кстати, что заседание 1-го кассационного суда общей юрисдикции по делу Блохина назначено на 29 сентября 2021 года. Но, как говорили в Одессе, «дело Блохина» и «дело Парахина» — это две большие разницы. Не в пользу мэра играют не только абсолютно испорченные отношения с государственным обвинением в лице прокуратуры, но и сама статья УК РФ, по которой его будут судить. Блохина признали виновным по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), что может повлечь наказание от штрафа до лишения свободы на 4 года, а Юрий Парахин стал обвиняемым по ч. 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). А вот тут – никакого штрафа, ареста или принудительных работ. Преступление такого рода наказывается только лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трёх лет.

Адвокаты Юрия Парахина будут, конечно, бороться за условный срок (он возможен, если приговор ему будет менее 8 лет лишения свободы). Но вот суд при назначении условного наказания обязательно учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе смягчающие и отягчающие обстоятельства. А вот к этим характеристикам мэра могут быть очень большие вопросы в смысле их «положительности». За последние годы его репутация как должностного лица и как человека (личности) стала настолько негативной, что смягчающие обстоятельства, какими бы красивыми красками их ни рисовали защитники, могут быстро сойти на нет. Кстати, в сегодняшней статье при желании можно найти ещё одно обстоятельство, которое относится к категории отягчающих. Так что читайте наше очередное расследование и судите сами. Пока реальный суд не начался…

В центре кадра тот самый «тёщин дом – 2» по улице Свободы, 8а, фасад которого выходит на улицу Мира

ЗВОНОК ОТ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ…

Недавно, после очередной публикации о борьбе с коррупционными проявлениями в Орловской области, мне позвонил первый заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», член президиума Орловского регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель фракции «Единая Россия» в Орловском областном Совете народных депутатов Михаил Васильевич Вдовин.

Взволновали его не уголовные дела, которые мы освещаем, и даже не новые расследования, а то, что в одной из публикаций мы упомянули его как автора ответа на депутатский запрос. И запрос, и ответ касались рассмотрения комиссией Орловского областного Совета народных депутатов по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера вопросов, связанных с возможным конфликтом интересов у председателя Орловского областного Совета народных депутатов Леонида Семёновича Музалевского. Того самого лидера орловских единороссов, с требованием отставки которого в Орле состоялся массовый митинг. И того самого, за удаление которого с поста председателя облсовета было собрано и сдано в администрацию президента России более 28 тысяч подписей орловцев.

Уважаемый Михаил Васильевич Вдовин пытался объяснить мне, что в том, что он, непосредственный подчинённый Музалевского, подписывает ответ о результате работы комиссии вместо её председателя и при этом не говорит об официальном решении комиссии, а излагает его своими словами, нет ничего особенного. И вообще «бумажная работа» — это не его стезя, ему главное – интересы жителей избирательного округа. В последнем я полностью с ним согласился. Действительно, писать бумажки – это совсем не его специализация, да и получается как-то не очень…

Зато господин Вдовин умеет делать громкие заявления. Особенно насчёт коррупции. Но не конкретно в Орловской области, а в государственном масштабе. Вот что он заявлял: «Вместе с тем мы всё-таки Россия – особая страна. Меры принуждения должны быть. На мой взгляд, контролировать нужно чиновников не по доходам, а по расходам. Вот появился у тебя домик, посчитали твою заработную плату, посчитали жены твоей заработную плату. И говорят: «На десять-то миллионов-то не сходится!» Он говорит: «Кредит взял». Проверили: не брал. Дальше: «У знакомого взял». Вызвали знакомого и спрашивают: «Он взял у тебя десять миллионов?» — «Взял десять миллионов». – «Скажи, пожалуйста, а ты сам вроде как работаешь водителем, а откуда у тебя появились десять миллионов?» Он говорит: «Нет-нет, извините, я ошибся, он не брал у меня десять миллионов»…

…У нас в настоящее время президент сказал в последнее время, что необходимо контролировать не только доходы, но и расходы чиновников. Это федеральное законодательство. Это федеральное законодательство в этом направлении сейчас есть. Контроль за расходами есть, может быть, он не столь эффективен, может быть, где-то прячется за каким-то родственником? Родственников надо проверять».

Я полностью согласен с этим заявлением. А вот господин Вдовин, как только я назвал фамилию Музалевский, и вопрос перешёл в практическую плоскость, то есть в личное участие Михаила Васильевича в борьбе с коррупцией, особенно в рядах орловских чиновников, резко сдал назад, сообщив мне, а потом и читателям, что сейчас «не тридцать седьмой год», и «правоохранительные органы в ничьих подсказках не нуждаются». А ещё он обмолвился о том, что «ещё существуют и личные отношения с Леонидом Семёновичем».

В чём-чём, а в этом я уж точно не сомневался. Насчёт установления «личных отношений» Музалевский – мастер. Правда вот год назад прокололся, когда пытался установить подобные отношения с кандидатом в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов Андреем Верижниковым. До сих пор правоохранительные органы занимаются проверками по этому делу.

Но мы решили в очередной раз помочь первому заместителю председателя облсовета и кандидату в депутаты нового созыва конкретизировать его громкие заявления. Особенно насчёт того, что расходы чиновников могут прятаться «за каким-то родственником» и «родственников надо проверять». Проверили…

НЕОЖИДАННЫЙ РОСТ БЛАГОСОСТОЯНИЯ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ ЧИНОВНИКА

Продолжим фразу: «должен сразу вызвать настороженность правоохранительных органов». Как пишет уже упоминавшийся нами господин Вдовин: «Вот появился у тебя домик»… И сразу нужно считать доходы и расходы. Это в идеале. А в действительности происходит совсем по-другому. Появился домик, но не у тебя, а у твоих родственников, которые перепродают его другим близким, потом снова родственникам. Ну в общем, как в случае с фирмами-однодневками: похищенные деньги распыляются, и их как бы и не было. И виновных тоже… А если в число возможных подозреваемых в сокрытии, как любили говорить в советские времена, «нетрудовых доходов» попадает вице-премьер, скажем, регионального правительства, то отнюдь не всегда соответствующие структуры «замечают» тот самый «домик». Но время идёт, реалии меняются, общество становится более открытым, запрос на справедливость растёт, и всё тайное постепенно становится явным. Итак, вот новая, не самая красивая, а, по нашему мнению, совсем некрасивая история, которую мы предоставляем нашим читателям, среди которых есть и люди в погонах.

В марте 2009 года скромный директор скромного филиала (10 сотрудников) страховой компании «Югория» Юрий Николаевич Парахин по воле экс-губернатора Орловской области Александра Козлова назначается на одну из самых высоких в областном правительстве и самых коррупционно ёмких должностей. Он становится заместителем председателя правительства Орловской области, руководителем блока финансово-экономического развития. Не будем повторяться и рассказывать о широкомасштабных хищениях бюджетных средств на объектах, которые он курировал. Просто отметим это как фактор, который мог бы (чисто гипотетически) способствовать росту благосостояния Юрия Парахина, его родственников и близких.

Отчёт о переходе прав собственности на дом по ул. Свободы 8а

В 2008 году директор ООО «Орёл Нефтегазстрой Прометей» Владик Арменакович К-ров заканчивает строительство дома площадью 217 (по другим данным – 238) квадратных метров на сдвоенном участке в 19 и 11 соток в деревне Кондырева Неполодского сельского поселения Орловского района Орловской области. Дом, как нам представляется, строился для продажи. 16 декабря 2009 года регистрируется ИП «К-ров Владик Арменакович» с видами деятельности «подготовка к продаже собственного недвижимого имущества», «сдача внаём недвижимого имущества» и «покупка и продажа собственного недвижимого имущества». 28 сентября 2010 года он регистрирует право собственности на участки с кадастровыми номерами 57:10:0530101:2ХХ и 57:10:0530101:2ХХ, а также дом по улице Свободы 8а (кадастровый номер 57:10:0530101:3ХХ).

26 апреля 2012 года правообладателем (право на дом и участки) становится скромный медработник предпенсионного возраста из города Железногорска С… Татьяна Леонидовна. По совместительству эта гражданка в то время являлась действующей тёщей вице-премьера правительства Орловской области Юрия Николаевича Парахина. Но собственницей дома и участков она пробыла совсем недолго. 23 июля 2012 года собственником дома и участка общей площадью в 30 соток стала «бабушка» Б-ва Пелагея Пантелеевна. И обладала небольшим поместьем в элитном посёлке вплоть до своего ухода из жизни в возрасте 89 лет. По нашим данным, а они обычно довольно точные, случилось это печальное событие 17 ноября 2020 года.

Договор купли-продажи дома и участка, составленный в день смерти правообладателя

Юрий Николаевич Парахин в интервью «Орловской Искре» просил «не трогать его родителей, которых уже нет». Их, конечно, упоминали, в первую очередь он сам, как людей, которые финансировали постройку дома тёщи Юрия Парахина. Но это совсем не тот дом, о котором мы с вами говорим сегодня. И сейчас дело касается не только покойных, но и ныне здравствующих родственников (с января 2016 года – формально бывших родственников) мэра Орла.

В день смерти Пелагеи Пантелеевны Б-вой 17 ноября 2020 года гражданка С… Татьяна Леонидовна по доверенности от 3 марта 2017 года № 57 АА 0752311, удостоверенной Кошелевой Натальей Михайловной, врио нотариуса Борисовой Юлии Владимировны, «находясь в здравом уме и твёрдой памяти, действуя добровольно», продаёт дом по ул. Свободы, 8а и участок в 18 соток гражданину С… Николаю Петровичу, по совместительству бывшему тестю мэра Орла Юрия Николаевича Парахина, который, по его утверждению, будучи профессиональным строителем, строил другой «тёщин дом» на Никольской ул., д. 1.

Вот это поворот! В день смерти собственницы бывшая тёща Парахина продаёт дом бывшему тестю! При этом в договоре указано, что «передача отчуждаемого дома и земельного участка состоялась до подписания договора». И ещё. В тексте чёрным по белому написано о том, что покойная «продавец Б-ва П.П. оставляет за собой право быть зарегистрированной и право постоянного проживания и пользования в указанном объекте недвижимости».

«Тёщин дом – 2». Вид сзади

Дом и участок были проданы гражданкой С… гражданину С… совсем недорого, отнюдь не по рыночной цене. Участок за 100 000 рублей, дом – за 2 900 000 рублей (кадастровая стоимость дома сейчас 2 537 394 рубля)…

К слову, неразработанный участок без коммуникаций в этом месте стоит примерно в 10 раз больше, равно как и дом. Но это оценки приблизительные, более точно реальную стоимость приобретённого в своё время родственниками Юрия Парахина объекта выяснят во время проверки, которую, скорее всего, организуют правоохранители после данной публикации. Тем более что проверять будут не только дом и участок, но и дорогу…

ДОРОГА ОТ «ДОМА ТЁЩИ» К «ДОМУ ТЕСТЯ» ЗА БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ

Дом, о котором мы сегодня рассказываем и который теперь принадлежит на праве собственности экс-тестю мэра Орла, числится по улице Свободы в деревне Кондырева Неполодского сельского поселения Орловского района Орловской области. Это, напомним, та самая улица, ремонт которой должен был производиться летом 2018 года. Ремонт не сделали, а технику, рабочих и материалы использовали для ремонта дорожного покрытия на улице Мира, которая потом гармонично переходит в улицу Никольская, ведущую к особняку мэра Орла, формально принадлежащему его бывшей тёще.

И несведущему читателю может показаться даже странным такое событие: Юрий Парахин тогда, в 2018 году, злоупотребил своими должностными полномочиями (по версии следствия и прокуратуры) и вместо того, чтобы оплатить ремонт дороги на улице, где находится «тёщин дом-2», то есть улице Свободы, оплатил ремонт какой-то улицы Мира. Так что, выходит, он абсолютно честный человек? Получается, что он пренебрёг личными и семейными интересами ради жителей улицы Мира? И прокуратура с СКР зря предъявляют ему обвинение?

Дорога от «дома тёщи-1» (ул. Никольская, 1) до «дома тёщи-2» (ул. Свободы, д. 8а) по факту идёт по улице Мира. «Техническая ошибка»?

Нет, не такой человек орловский мэр! Главная тонкость его замысла (в обвинительных заключениях обычно пишут «преступного замысла») состояла в том, что на самом деле отремонтированная в 2018 году дорога с отличным асфальтовым покрытием и светодиодными светильниками ведёт к его дому на Никольской, 1 от ворот дома, теперь принадлежащего его тестю! Может быть, он, конечно, этого не знал, но дом 8а по улице Свободы своим фасадом выходит не на неё, а на улицу Мира, в чём легко убедиться, открыв соответствующую страницу общедоступной публичной кадастровой карты. Разделяет «тёщин дом-1», в котором проживает мэр, и «тёщин дом-2», являющийся собственностью его бывшего тестя, около двух километров отличной дороги, в том числе и порядка 400 метров, идущих вообще через чистое поле и вне населённого пункта Кондырева!

В начале нашего расследования мы говорили о смягчающих и отягчающих обстоятельствах, которые могут повлиять на тяжесть наказания. Следователям и прокурорам предстоит доказывать корыстную или иную личную заинтересованность мэра Орла (в то время главы Орловского района) в ремонте, вопреки условиям контракта, улицы Мира. Посчитает ли суд, что ремонт дороги между двумя домами родственников мэра вместо других участков – это «использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, совершённое из корыстной или иной личной заинтересованности»? Если да, то условного наказания Юрию Николаевичу не видать. И усилия его защитников – от губернатора Орловской области до адвокатов – будут абсолютно бесполезны…

КТО В ТЕРЕМОЧКАХ ЖИВЁТ?

Тут всё более или менее ясно и доказано только относительно «тёщиного дома-1», то есть уединённого особняка на улице Никольской, д. 1. Сам мэр неоднократно сообщал журналистам, что живёт в этом доме «под одной крышей с бывшей женой». Любопытно, что при этом в различных документах о покупке недвижимости указывается, что его супруга, равно как бывшие тесть и тёща, зарегистрированы в квартире, принадлежавшей родителям Парахина, в элитном «доме учёных». Это дом № 11 по улице Пролетарская Гора в Орле.

Теперь вопрос: а проживает ли бывшая тёща Юрия Парахина Татьяна Леонидовна С… в этом особняке, собственницей которого она является? У нас относительно этого возникают некоторые сомнения, которые могут быть развеяны только грядущей проверкой правоохранительных органов. И сомнения эти трансформируются в обоснованные подозрения относительно того, что бывшие тесть и тёща мэра Орла проживали и проживают в доме №8а по улице Свободы в деревне Кондырева, том самом, который выходит фасадом на отстроенную по воле Юрия Николаевича улицу Мира.

Как это проверить? Технология проста. Чтобы доказать использование дома тёщей и тестем Юрия Парахина (действующими, а с января 2016 года формально бывшими), нужно сделать ряд запросов.

Первый – это формальный запрос в Управление федеральной миграционной службы по Орловской области о том, кто и когда был зарегистрирован в доме №8а по ул. Свободы и в д. №1 по ул. Никольской д. Кондырева Неполодского сельского поселения Орловского района Орловской области.

Второй запрос должен быть направлен в Управление федеральной налоговой службы по Орловской области. Необходимо выяснить, кто и когда оплачивал налоги (земельный налог и налог на недвижимость, если он начислялся) на участки и дом по ул. Свободы, 8а. При этом важно выяснить не на кого был оформлен счёт для внесения налоговых платежей, а кто реально платил налог (со счёта, с карточки, либо у кассира-оператора).

Третий запрос – это не один документ, а несколько. Касаются такие запросы ресурсоснабжающих организаций, типа ООО «Интер РАО – Орловский Энергосбыт» и «Газпром газораспределение Орёл», снабжающих энергоносителями дом на Никольской, 1. Только теперь запросы должны касаться дома 8а по ул. Свободы. И опять же необходимо выяснить, кто по факту оплачивал коммунальные услуги всех видов.

А далее, если будет осуществляться тщательная проверка того, кто фактически использовал для проживания дом №8а, оперативными службами могут проводиться опросы родственников Юрия Парахина, соседей по посёлку, в крайнем случае можно запросить биллинг мобильных телефонов тёщи и тестя Парахина на предмет того, где они постоянно находились. Тогда и выяснится, кто на самом деле проживал и проживает в этих двух домах. А с дорогой между ними следователи всё уже выяснили…