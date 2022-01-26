26 января 2022



Мэр Парахин убирает снег в «особо крупном размере»

№3 (672) от 26 января 2022 г.

Депутат Виталий Рыбаков решил помочь мэру Орла Юрию Парахину с уборкой снега возле особняка в деревне Кондырева, в котором проживает градоначальник. Как объяснил депутат, в новогодние дни, когда Орел оказался в снежном плену и горожане с большим трудом могли передвигаться по городу из-за нечищеных дорог и тротуаров, мэр неожиданно … пропал. В мэрии заявили, что глава города, как и все, отдыхал, соблюдал режим нерабочих дней.

Однако депутат Рыбаков решил, что мэр Орла не мог выехать из Кондыревой из-за снежных заносов и все это время боролся со снегопадами на той самой дороге, которая была построена в его бытность главой администрации Орловского района «по технической ошибке».

И депутат оказался прав: дорога к дому Парахина действительно оказалась идеально расчищена, вот только помощь депутата мэру уже не понадобилась. Со снегом на дороге к своему дому Парахин справился с помощью снегоуборочной техники.

Прямая речь

Депутат Виталий Рыбаков:

— В новогодние праздники, когда город Орел утопал в снегу, сугробы не были расчищены по несколько дней, все искали мэра Парахина. Я «с кратким рабочим визитом» выехал к его усадьбе — помочь ему убирать снег, но понял, что сделал это зря. Все эти дни мэр Орла Парахин убирал снег на дороге к своей усадьбе. Теперь я знаю, где все праздники был мэр. Судя по следам протекторов, сразу понятно, что здесь, на уборке снега в особо крупном размере, работала крупная строительная техника.

Итоги поездки  депутат прокомментировал в видеоролике, который размещен на страницах Виталия Рыбакова в социальных сетях.

https://www.instagram.com/p/CY_5X5bsexI/

https://www.facebook.com/rybakov57

https://vk.com/vitaliyrybakov

К сожалению, сам Юрий Парахин не захотел поделиться с Виталием Рыбаковым и журналистами своим опытом качественной расчистки Кондыревой от снега: увидев их на той самой дороге, он поспешил скрыться в неизвестном направлении на своем автомобиле.

Его сопроводила неожиданно появившаяся из сосновой посадки женщина с овчаркой. Жительница деревни пригрозила депутату и журналистам «спустить собаку», если не отстанут от мэра. Возможно, женщине не понравилось, что глава города Орла пропустит приготовленный ей обед.

Как мы заметили, разница между расчищенной от снега «мэрской» дорогой и другими дорогами в деревне Кондыревой существенная. Здесь, в отличие от обычных деревенских дорог, нет глубокой колеи, которая бы создавала проблемы при движении транспорта. Да и в целом весь путь мэра из города в деревню не имеет каких-либо существенных препятствий, даже в виде пешеходов. Отремонтированная дорога, которая ведет к дому, где проживает глава города, приспособлена исключительно для автомобилистов. Пешеходам здесь не место: даже по мосту в районе речки Мезенки по пешеходной части пройти невозможно: её просто нет.

Поэтому у простых деревенских жителей, о которых так заботился экс-глава Орловского района Парахин, выбор невелик: либо ты идешь по проезжей части, рискуя попасть под колеса машин, либо сваливаешься в реку. Ограждения на мосту отсутствуют. Особенно опасна эта перперава для детей. Думаем, этот факт заинтересует прокуратуру области.

Зато прогуляться по дороге, ведущей к особняку мэра, — одно удовольствие. Здесь можно полюбоваться снежными полями и хвойными посадками — попасть в настоящую новогоднюю сказку, правда, сделать это можно под присмотром многочисленных камер наблюдения и только со стороны: дорога к дому мэра ограничена железными воротами, что вряд ли законно.

Что касается светодиодных фонарей на электрических столбах, то их по направлению к уже знакомой нам усадьбе заметно поубавилось: наверное, благотворитель, оплачивающий эту услугу для высокопоставленного чиновника, решил сэкономить. Впрочем, экономия коснулась лишь «общей» части дороги – на участке, ведущем непосредственно к «тещиному дому», все фонари на местах.

Мэр, в свою очередь, старается экономить на расчистке городских дорог от снега. И в эти дни межквартальные проезды, территории возле многоквартирных домов и даже тротуары в центре города, не говоря уже об окраинах, по-прежнему в снегу. Под снегом лёд, автомобили буксуют и застревают, пешеходы падают и получают травмы, а губернатор области Клычков демонстрирует в соцсетях себя и лопату и призывает граждан очищать дворы от снега. Почему его ближайший товарищ Парахин не контролирует работу городских коммунальщиков, утопивших город в сугробах, остается только догадываться. Наверное, тоже считает, что чистить снег — обязанность жителей города. У них два выхода: либо, как депутат Рыбаков, вооружиться лопатой, либо, по примеру главы города, нанять снегоуборочную технику.

Ольга Рождествина

 

 

 

 

 

 

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Опубликовано 26 Янв 2022 в 12:28. В рубриках: Тема номера. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 112

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