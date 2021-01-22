22 января 2021



Мэр получил представление прокуратуры из-за бардака с транспортом

Прокуратура внесла представление мэру Орла по фактам нарушений законодательства в сфере организации пассажирских перевозок общественным транспортом. Поводом для проведения проверки стали многочисленные публикации в СМИ. В ходе проверки было установлено, что перевозчики в Орле нарушают графики движения, что не обеспечивает безопасные условия перевозок пассажиров, способствует переполняемости автобусов и нарушает права граждан на надлежащее транспортное обслуживание.

Кроме того, в связи с установлением низких температур воздуха, нарушение графика движения транспорта может повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан, ожидающих общественный транспорт на остановочных пунктах. При этом, управлением городского хозяйства должный контроль за осуществлением транспортного обслуживания населения не обеспечен. Для устранения нарушений прокурор Советского района Орла внес представление мэру Юрию Парахину. Рассмотрение акта прокурорского реагирования взято на контроль в прокуратуре.

 

В Орловской области названы лучшие сельские учреждения культуры
В орловском краеведческом музее открылась мемориальная выставка фоторабот Натальи Гераськиной
В Орле опять ищут подрядчика для ремонта моста «Дружбы народов»
Опубликовано 22 Янв 2021 в 17:48. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

Комментарии закрыты.

Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"