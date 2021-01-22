Мэр получил представление прокуратуры из-за бардака с транспортом

Прокуратура внесла представление мэру Орла по фактам нарушений законодательства в сфере организации пассажирских перевозок общественным транспортом. Поводом для проведения проверки стали многочисленные публикации в СМИ. В ходе проверки было установлено, что перевозчики в Орле нарушают графики движения, что не обеспечивает безопасные условия перевозок пассажиров, способствует переполняемости автобусов и нарушает права граждан на надлежащее транспортное обслуживание.

Кроме того, в связи с установлением низких температур воздуха, нарушение графика движения транспорта может повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан, ожидающих общественный транспорт на остановочных пунктах. При этом, управлением городского хозяйства должный контроль за осуществлением транспортного обслуживания населения не обеспечен. Для устранения нарушений прокурор Советского района Орла внес представление мэру Юрию Парахину. Рассмотрение акта прокурорского реагирования взято на контроль в прокуратуре.