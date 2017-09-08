Мэр уполномочен заявить?

Начальник УМИЗ администрации г. Орла Максим Лобов

№2 (495) от 24 января 2018 г.

На прошлой неделе Орловский областной суд фактически восстановил в должности начальника УМИЗ администрации города Орла Максима Лобова. Ранее, в ноябре, решением районного суда Лобов был отстранен от должности как подозреваемый по уголовному делу, связанному с продажей акций базы строительных товаров.

Приватизировать? Единогласно!

Напомним, акции муниципального ОАО «База строительных товаров» (БСТ) были включены в прогнозный план приватизации и впоследствии проданы в 2016 году. Продаже предшествовала стремительная деградация некогда прибыльного предприятия, начавшаяся после назначения на должность директора бывшего полицейского Роева. Если в 2013 году БСТ сработала с прибылью в 1,2 миллиона рублей, то уже в 2014-м, когда директором стал Роев, предприятие резко ушло в минус: убыток составил 1,9 миллиона рублей. В 2015-м «минус» вырос многократно – до 11,6 миллиона рублей. После чего, собственно, администрация Орла и предложила депутатам горсовета принять решение о продаже акций убыточного предприятия.

Вопрос о приватизации БСТ в 2016 году депутаты рассматривали дважды – в феврале и мае. Предварительно, в январе, УМИЗ, которое возглавлял Максим Лобов, заключило договор на оценку пакета акций БСТ с ООО «Энергоаудит-Орел». 100% акций были оценены на сумму 35 миллионов 836 тысяч 500 рублей. Однако аукционы по продаже пакета акций трижды признавались несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие. Тогда горсовет принял решение о снижении стоимости до 23 миллионов рублей.

Как следует из протокола майского заседания городского совета, 30 присутствовавших на той сессии депутатов единогласно проголосовали за продажу пакета акций БСТ по начальной цене в 23 миллиона рублей. А в августе акции были проданы за 23,5 миллиона.

За один день

В числе голосовавших за продажу акций БСТ был и председательствующий на майской сессии 2016 года мэр Орла Василий Новиков, никаких возражений и сомнений на тот момент не выразивший. Однако спустя год, в сентябре 2017-го, позиция мэра кардинально изменилась. По неведомым причинам предгорсовета счел, что пакет акций бывшего муниципального ОАО был продан по заниженной цене, в результате чего городу был причинен ущерб. Об этом мэр сообщил в соответствующем заявлении, адресованном персонально – нет, не руководству правоохранительных органов, а конкретному сотруднику полиции – следователю Марии Позняк.

Как, на наш взгляд, совершенно справедливо отмечали в свое время наши коллеги с сайта «Орловские новости», «Мария Позняк в Орле снискала славу «политического следователя»… Она часто возбуждала громкие уголовные дела. В частности, Позняк возбуждала дела против депутата Виталия Рыбакова и предпринимателей с Лесоторговой базы». Именно госпожа Позняк в свое время руководила следственными мероприятиями, проводившимися с привлечением ОМОНа в магазинах и офисах частных предпринимателей с Лесоторговой и больше напоминавшими акции устрашения. В профессиональных кругах Мария Позняк известна не только своей эксцентричностью, но и пренебрежительным отношением к процессуальным нормам, за что в свое время ее даже отстраняли от расследования.

Надо сказать, на заявление мэра госпожа Позняк среагировала более чем оперативно. В один день – 19 сентября она его приняла, рассмотрела и подала рапорт на имя начальника УМВД России по г. Орлу полковника Бахтина. Как следует из данного рапорта, в тот же день следователь Позняк провела проверку по заявлению мэра Новикова и установила, что начальник УМИЗ Лобов «из корыстных побуждений, умышленно, путем занижения фактической стоимости акций ОАО «База строительных товаров» подготовил «фиктивное заключение оценки пакета акций», дающее право продать его по низкой стоимости. Более того, следователь Позняк установила даже сумму ущерба, который Лобов якобы нанес муниципалитету – более 23 миллионов 127 тысяч рублей… А соответственно, возбудила уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями. Надо признать, что с такой скоростью не работали даже следователи НКВД в разгар сталинских репрессий.

По мнению самого Максима Лобова, оспаривавшего в суде постановление о возбуждении в отношении него уголовного дела, «в один день было придумано и преступление, и назначен виновный». Кроме того, Лобов считает, что и заявление мэра, адресованное Марии Позняк и содержащее специфические юридические термины, предположительно было написано Василием Новиковым по просьбе и под контролем самой госпожи Позняк. И это мнение не лишено здравого смысла. Во-первых, потому, что, как уже говорилось, мэр вместе с коллегами-депутатами сам голосовал за продажу акций по цене в 23 миллиона рублей, а во-вторых, потому, что ранее Василий Федорович подобного радения о материальных интересах муниципалитета не проявлял, хотя поводы были. Достаточно, например, вспомнить, какие серьезные финансовые потери во время губернаторства Вадима Потомского несла муниципальная Спецавтобаза, у которой попросту отняли контракты на вывоз мусора, или как в то же время подводили к банкротству МУП ПАТП-1. Тем не менее тогда мэр никакого ущерба интересам города не наблюдал и заявлений на имя следователя Позняк не писал. Более того, на той самой сессии горсовета, где принималось решение о продаже акций БСТ за 23 миллиона, депутат Игорь Коновалов поднял вопрос о привлечении к персональной ответственности руководителей, доведших некогда прибыльное предприятие до многомиллионных убытков. Депутата Коновалова тогда поддержал депутат Карпиков, но не мэр Новиков, заявивший, что данный вопрос требует предварительного обсуждения. Напомним еще раз, сессия проходила в мае 2016-го. К ответственности за разорение БСТ, насколько нам известно, так до сих пор никого и не привлекли.

Кто заплатит?

Добавим, добиться отмены по суду постановления о возбуждении уголовного дела Лобову пока не удалось. А вот восстановиться в должности получилось.

Решение о временном отстранении Максима Лобова от должности начальника УМИЗ Советский районный суд Орла принял 15 ноября 2017 года по ходатайству следователя Позняк. В январе 2018-го областной суд это решение отменил, сочтя, что доводы следователя лишены оснований. В частности, необходимость отстранения Лобова госпожа Позняк мотивировала тем, что он якобы может оказать давление на свидетелей, являющихся сотрудниками УМИЗ, однако суд посчитал, что конкретных данных для подобного утверждения не имеется. Как не имеется и сведений об оказании такого давления в материалах уголовного дела. Более того, как указал суд, материалы, связанные с приватизацией и последующей продажей акций ОАО «База строительных товаров», были изъяты задолго до обращения следователя с ходатайством об отстранении Лобова от должности, то есть фактической необходимости в его отстранении не было. Если, конечно, это отстранение не было вызвано необходимостью назначить на должность Лобова другого человека.

Человеком, сменившим опального чиновника на посту начальника УМИЗ, стал бывший наркополицейский из Брянска Максим Диордиев. Теперь, судя по всему, он будет вынужден покинуть должность, как недавно это пришлось сделать и его бывшему коллеге и земляку Сергею Сидякину, в свое время переместившемуся из кресла замначальника УМВД по Брянской области в кресло директора ГУП «Орелфармация». Что касается Максима Лобова, то с его стороны было бы логичным взыскать с мэрии не выплаченную за время отстранения от должности зарплату плюс компенсацию. В этом случае за действия следователя Позняк, по ходатайству которой и отстраняли Лобова, придется расплатиться бюджету города Орла. Интересно, как в таком случае поступит мэр Орла Василий Новиков, радеющий за сохранность бюджетных средств? Неужели напишет заявление?

Мария Печорина