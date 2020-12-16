Мэр утратил чувство меры?

Почему Юрий Парахин и его команда игнорируют требования прокуратуры?

№44 (623) от 16 декабря 2020 г.

В конце прошлой – начале нынешней недели после довольно продолжительного затишья активизировался мэр Орла Юрий Парахин. С 20-х чисел ноября в официальных пресс-релизах мэрии Парахин не фигурировал. «Отремонтированную» опушку Медведевского леса не принимал. Благоустроенный сквер Комсомольцев с губернатором Клычковым не открывал. На ноябрьской сессии горсовета, где обсуждались важнейшие для города вопросы, в том числе и о его, мэра, первых замах, не присутствовал. Публичные слушания по бюджету города Орла на 2021 год, прошедшие 9 декабря, тоже не посетил. Как и заседание согласительной комиссии, где депутаты вносили свои предложения в проект того же бюджета. Мэр областной столицы объявился лишь 11 декабря: первыми его увидели журналисты на фото, размещенном на официальном сайте прокуратуры Орловской области. В прокуратуру Парахина вызвали, чтобы объявить предостережение. О недопустимости нарушения закона.

Мэрия против прокуратуры

Поводом для визита мэра в прокуратуру стал пресловутый вопрос о переносе ярмарок выходного дня с площади Жукова и Комсомольской площади. История тянется с сентября прошлого года, когда теперь уже бывший глава администрации Орла Александр Муромский подписал постановление о закрытии двух самых востребованных у горожан ярмарок. Постановление мэрии тогда возмутило не только продавцов и покупателей, но и депутатов – прежде всего потому, что было принято, что называется, «втихаря», без обсуждения с народом и его представителями в горсовете. Прокуратура же возмущаться не стала: в октябре, в ответ на жалобу предпринимателей, которые заявили о нарушении своих прав на личном приеме у прокурора Орловской области Владислава Малкина, надзорное ведомство (в данном случае – прокуратура Советского района) провело проверку и просто заставило чиновников отменить постановление как незаконное. Казалось бы, вопрос исчерпан – ярмарки должны остаться на своих местах, но не тут-то было!

В конце октября, после выборов в горсовет, мэром Орла был назначен (рука не поднимается написать слово «избран») Юрий Парахин, за кандидатуру которого проголосовал блок депутатов от «Единой России» и КПРФ. А 19 ноября на заседании комитета по экономической политике и развитию предпринимательства выяснилось, что в недрах администрации – теперь уже пол руководством Парахина – готовится новое постановление о размещении ярмарок выходного дня – и в нем ярмарки на Жукова и Комсомольской опять же не предусмотрены. Те же самые депутаты, голосовавшие за Парахина, настоятельно рекомендовали чиновникам включить две упомянутые ярмарочные площадки в план размещения на 2021 год. Представители администрации пообещать этого не смогли. Или не захотели. Но заявили, что на сайте мэрии с 30 ноября будет проводиться опрос граждан о том, какие ярмарки являются для них приоритетными. Но основании этого опроса якобы и будет принято постановление. На сессии горсовета 26 ноября вопрос о ярмарках вновь поднял депутат из Справедливой команды Игорь Рыбаков, но председатель горсовета Василий Новиков не стал включать его в повестку дня. А 30 ноября, когда на сайте горАда был вывешен тот самый опросник, выяснилось, что площади Жукова и Комсомольская в него не вошли. О чем и сообщила «Орловская среда» в номере от 2 декабря. Вслед за нами эту информацию опубликовали наши коллеги-журналисты с портала «ОрелТаймс». Публикации заинтересовали прокуратуру Орловской области, которая уже 4 декабря заявила о начале проверки соблюдения прав предпринимателей по вопросам организации ярмарочной торговли на территории города Орла, пообещав принять исчерпывающие меры прокурорского реагирования при наличии на то оснований. И надо сказать, основания нашлись – и меры были приняты. Тем более, что в надзорное ведомство вновь обратились предприниматели, не желающие лишаться своих рабочих мест на ярмарках, которые мэрия намерена ликвидировать.

Итак, как сообщили в региональной прокуратуре, в ходе проверки, которая проводилась по поручению прокурора Орловской области, было установлено, что «администрацией г. Орла подготовлен проект правового акта об утверждении Плана размещения ярмарок на территории г. Орла на 2021-2022 г.г., в случае принятия которого предполагалось прекращение деятельности ярмарки выходного дня на пл. Жукова и Комсомольской пл. г. Орла. При этом в ходе проведенной прокуратурой проверки объективных оснований для прекращения деятельности ярмарок на площадях Жукова и Комсомольской г. Орла не установлено».

Прокуратура напомнила чиновникам мэрии во главе с господином Парахиным, что органы местного самоуправления при организации деятельности ярмарок обязаны соблюдать права субъектов предпринимательской деятельности и не допускать фактов воспрепятствования их законной деятельности. В связи с чем, собственно, Парахина и вызвали в прокуратуру, где зампрокурора области Валерий Сергиенко объявил мэру предостережение о недопустимости нарушений закона.

Более того, прокуратура выяснила, что при подготовке спорного правового акта администрацией города допущены нарушения антикоррупционного законодательства, выразившиеся в непринятии мэром г. Орла своевременных мер по предотвращению или урегулированию возможного конфликта интересов.

В пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте ведомства, не разъясняется, в чем состоит этот конфликт интересов. Однако можно предположить, что речь идет об одной из альтернативных площадок, куда предлагают переместить ярмарки – на ул. Комсомольской, 287. Именно по этому адресу базируются и несколько фирм, учредителем которых является нынешний мэр Орла Юрий Парахин. И кто знает, не будут ли эти фирмы получать арендную плату за размещение торговых мест на ярмарках выходного дня?

Если так, то тогда вполне понятно необъяснимое на первый взгляд упорство мэрии в противостоянии с предпринимателями, жителями города Орла и с прокуратурой по вопросу о размещении ярмарок.

11 декабря, то есть в тот же день, когда на сайте областной прокуратуры появилось сообщение о предостережении Парахину, на сайте мэрии был опубликован комментарий администрации города. Из него следует, что выполнять предписание прокуратуры мэрия не собирается – ярмарок на Жукова и Комсомольской не будет. То есть их оставят – пока, до достижения компромисса, но потом все равно уберут, потому что они якобы мешают благоустройству общественных территорий и вообще находятся на проезжей части, что небезопасно.

Примечательно, что в публичное пространство это произведение чиновничьей мысли выложили почти в семь часов вечера, то есть после окончания рабочего дня. Подождать до утра с ответом прокурору у мэра Орла, видимо, терпения не хватило. Правда, комментарий давал замглавы администрации по финансово-экономическому блоку Игорь Краличев, но надо быть совсем наивным человеком, чтобы верить, что сделал он это по собственной инициативе, без ведома и разрешения господина Парахина.

Прокурор Орловской области Владислав Малкин на наивного человека, согласитесь, никак не похож. И почему-то мы очень сомневаемся, что прокуратура в данном случае спасует перед упертостью отдельно взятого чиновника, будь он даже мэр Орла. Тем более, что в данном вопросе прокурор имеет самую широкую общественную поддержку. Впрочем, полагаем, для господина Парахина это не аргумент: отношение к общественному мнению применительно к проблеме переноса ярмарок он уже продемонстрировал, как и отношение к требованиям прокуратуры.

«Будем бороться до последнего»

Буквально через несколько дней после прокурорского предостережения, 15 декабря, предпринимателей, торгующих на ярмарках на площадях Жукова и Комсомольской, пригласили на встречу в мэрию. Но мэр Парахин встречаться с ними не пожелал – прислал верного зама Краличева. Тот в очередной раз сообщил коммерсантам, что двух самых востребованных ярмарочных площадок в 2021 году в Орле не будет. Правда, торговлю на Жукова и Комсомольской пока разрешили вести до мая, но уже загодя Краличев зачитал список альтернативных мест для размещения ярмарок выходного дня. Примечательно, что площадка на Комсомольской, 287 из этого списка исчезла. Таким образом, как мы понимаем, мэрия выполнила требования прокуратуры об урегулировании возможного конфликта интересов. А вот позицию надзорного ведомства о том, что оснований для переноса двух ярмарок нет, чиновники проигнорировали. Как проигнорировали и прямые вопросы о причинах их переноса. Эти вопросы задавали как предприниматели, так и пришедшие на встречу депутаты горсовета Игорь Рыбаков и Руслан Перелыгин. Однако достучаться до господина Краличева не смог никто.





— К сожалению, только после представления прокуратуры администрация решила вступить с нами в диалог, — рассказала «Орловской среде» предприниматель Евгения Н. из Покровского района, которая торгует на ярмарке выходного дня на площади Жукова. – Но этот диалог велся вовсе не для поиска компромисса и итоговых взаимовыгодных решений. Администрация стоит на своих позициях: нам предложили семь площадок, которые, по нашему мнению, вообще никуда не годятся: рынок «Развитие», это не Советский и не Заводской районы, в Заводском оставили лишь Щепную площадь, там очень мало места. В Советском районе предложили «Модус», возле остановки «Приборостроительная». Рядом там платная парковка. Конкретного количества мест, дней, конкретных цен за места, конкретных условий никто не называет. Мы уже сегодня говорим: нам туда не надо. Нас пришли поддержать депутаты Игорь Рыбаков, Руслан Перелыгин, справедливороссы.

Сейчас затевается ремонт на площади Жукова, ну можно же сделать, чтобы всем было комфортно, чтобы это было культурное место, и ярмарку оставить, и площадь благоустроить. Но администрация города считает, что мы там лишнее звено. Хотят заполнить нами рынки, которые уже опустели. Я была там, смотрела, там как было двадцать лет назад, так и осталось, я как будто в детство попала…

Сейчас нам кидают кость – обещают дать до майских праздников поработать. А что будет дальше? Но опять же — официального документа еще нет. То есть нам могут и первого января сказать: «Извините, а мы передумали». Постановления об организации ярмарок (до 15 декабря его должны были сделать, сегодня крайний срок) до сих пор нет. Обычно его издавали в ноябре — начале декабря.

А в этом году наши неприятности начались в сентябре, когда мы узнали об отмене ярмарок на наших площадках. Прокуратура запретила администрации это делать, указала, что на это нет объективных причин. Но нас все равно хотят выгнать. А ведь сейчас безработица, никто от хорошей жизни не идет торговать на улицу, это надо понимать.

Встреча с Краличевым закончилась ничем. Он ушел на другое совещание. Составили списки торгующих на обеих площадках. Семь площадок они нам предоставляют: на Щепной, на «Рио», на «Модусе», крытый рынок, на «Гринне», на «Европе» и на рынке «Развитие». Из них в нужных нам районах — это Щепная и «Модус». Альтернатив нет. Из этого списка пропал Южный рынок, который нам раньше предлагали очень усиленно, причем под разными названиями, рынок «Орловская нива», он, как нам известно, выставлен на продажу. Хотите улучшить, сделать торговлю цивилизованной? Разбейте по группам товаров, сделайте красивые торговые ряды, сделайте места, где можно вымыть руки. Все можно сделать, было бы желание. Но тут дело в чем-то другом. Нам даже не выдвигают претензий. Когда-то от нас требовали тонары, мы их купили, они полтора миллиона стоят, тогда был диалог. А сейчас только после двух представлений прокуратуры согласились общаться. С сентября они соизволили с нами поговорить, и то, только довели информацию, поставили нас перед фактом. Эта информация и так есть на сайте администрации…

В сезон на нашей площадке на площади Жукова больше 350 предпринимателей торгует, в среднем же – около двухсот постоянных.

Мы будем ждать постановления, если его не будет, мы опять будем обращаться в прокуратуру. Мы будем бороться до последнего.

Редакция «Орловской среды» надеется, что прокуратура Орловской области поддержит предпринимателей в этой борьбе. Мы, в свою очередь, будем следить за развитием событий и информировать наших читателей.

Татьяна Филева

Комментирует депутат Орловского горсовета Игорь Рыбаков:

— Я скажу как житель и как депутат, представляющий интересы жителей Советского района города Орла. Я случайно попал на эту встречу, мне рассказали о ней предприниматели. Что я там услышал? Монолог товарища Краличева. Ни слова не было сказано о самых популярных ярмарочных площадках на площади Жукова и Комсомольской площади. Хотя люди пришли в надежде, что эти площадки оставят. На мой прямой вопрос, почему этих площадок в списке нет, внятного ответа я не получил.

Власть вместо того, чтобы делать жизнь людей комфортнее, безопаснее, удобнее, почему-то, я не понимаю почему, относится к ним без уважения. Нет никакого понимания проблем граждан. Даже сейчас, когда сложилась непростая ситуация из-за пандемии коронавируса. Власти нужно делать все, чтобы предприниматели могли работать, кормить свои семьи, а жители могли покупать свежие продукты — спрос на них огромный. Но власть людей не слышит, и делает так, чтобы, наоборот, максимально осложнить им жизнь. Это неуважительное отношение к людям, безразличие. Я так понимаю, это от кого-то целенаправленно идет, кому-то это нужно, если убрали две такие знаковые ярмарки, которые очень востребованы, где у каждого покупателя есть свой продавец, а у каждого продавца есть свой покупатель. И всё это сейчас рушится.

На встрече в мэрии я предложил предпринимателям поднять руки за то, чтобы оставить ярмарки на площади Жукова и Комсомольской площади. Все 19 человек, которые там присутстввоали проголосовали за. Никто не проголосовал против. Никто не воздержался. Но чиновники их мнение игнорируют.

Кстати, на мой вопрос, а где товарищ Парахин, тоже никто не ответил. Мало того, что он не пришел на согласительную комиссию по бюджету, он и сюда не явился. Конечно, чиновники были, мягко говоря, недовольны и удивлены, что пришли туда я, депутат Перелыгин и даже была помощница депутата Госдумы. Еще раз повторю: надо просто оставить людей в покое, пусть спокойно торгуют, несут людям радость, привозят в город вкусные свежие продукты, обеспечивают свои семьи и развивают своё хозяйство.