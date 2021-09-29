Мэра просят на выход

№34 (658) от 29 сентября 2021 г.

Депутаты Справедливой команды Орловского городского совета направили в адрес председателя горсовета Василия Новикова обращение, в котором требуют внести в повестку дня предстоящей сессии вопрос об отстранении мэра Орла Юрия Парахина от занимаемой должности. Обращение подписали депутаты Виталий Рыбаков, Руслан Перелыгин, Игорь Коновалов, Сергей Елесин, Евгений Косогов, Игорь Рыбаков, Виктор Панухник и Константин Клепов.

Поводом для отставки мэра депутаты считают уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, по которому Юрий Парахин проходит в качестве обвиняемого. В настоящее время мэр Орла находится под подпиской о невыезде.

«Скандал за скандалом разгораются вокруг персоны мэра города Орла, причем каждый связан с его возможной причастностью к событиям, имеющим уголовный окрас», — говорится в обращении. Депутаты также отмечают, что, как правило, уголовные дела в отношении мэров, как правило, заканчиваются посадками либо отставками градоначальников.

Напомним, это не первое требование отставки Парахина с поста мэра, которое выдвигает Справедливая команда. Ранее депутаты выходили к стенам мэрии и областной администрации с одиночными пикетами, требуя от Парахина сложить полномочия, а также предлагали коллегам по горсовету рассмотреть вопрос об отставке мэра на майской сессии. Однако депутатское большинство из фракций ЕР и КПРФ Справедливую команду тогда не поддержало. Сам же Парахин заявлял, что не видит причин покидать свой пост, а причину возбуждения в отношении него уголовного дела назвал «технической ошибкой».

До последнего времени Парахина поддерживал и губернатор Клычков, который, собственно, и продавил его на должность мэра Орла, заручившись поддержкой единороссовско-коммунистического сектора горсовета. Против назначения Парахина на должность мэра выступали опять же только депутаты Справедливой команды.