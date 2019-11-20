Мэрия не платит – страдают все

№39 (576) от 20 ноября 2019 г.

Орловские предприниматели, поставляющие продукты питания в школы и детские сады города, написали открытое письмо губернатору Андрею Клычкову. Обратиться напрямую к главе исполнительной власти региона их заставила задолженность орловской мэрии, которая на сегодняшний составляет более 100 миллионов рублей.

«13 ноября 2019 г. поставщики продуктов и услуг школьного и дошкольного питания в учреждения Управления образования города Орла были на приёме у главы администрации г. Орла Муромского А.С. по вопросу погашения кредиторской задолженности за оказанные услуги и поставленную продукцию, – говорится в письме. – Законом устанавливается жесткое ограничение в вопросе оплаты товаров и услуг для государственного и муниципального заказа – платить не позже 30 календарных или 15 рабочих дней с даты поставки и приемки товара.

Нами поставлены товары и услуги надлежащего качества, количества и ассортимента, а также в сроки, указанные в договорах с муниципальными учреждениями. Возражений по поставке продуктов относительно качества, количества и ассортимента со стороны муниципальных учреждений не поступало (о чем свидетельствуют подписанные товарные накладные, акты выполненных работ)… Нарушение сроков оплаты при осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд влияет на отношения, связанные с указанными закупками, нарушает принцип гарантированности получения своевременной оплаты.

Обращения в прокуратуру Орловской области, территориальный отдел УФАС России, в КСП Орловской области и КСП г. Орла закончились утверждением о том, что в сложившейся ситуации виновата лишь администрация города Орла.

Наличие колоссальных долгов (более 100 миллионов рублей) у города Орла за поставленные продукты и услуги питания является недопустимым посягательством на свободу предпринимательской деятельности и нарушает законные права и интересы предпринимателей в экономической и хозяйственной сфере.

Складывается ситуация, при которой предприниматели в долг кормят бюджетные организации и в то же время попадают под серьезные экономические и политические санкции, а долг по-прежнему не гасится. Неизбежная ответная реакция предпринимателей в виде обращения в суд о взыскании долгов с детских садов приводит к блокировке их лицевых счетов, замораживании финансовой и хозяйственной деятельности, задержке в оплате труда воспитателей, педагогов и остальных сотрудников. Тем не менее должностные лица администрации города Орла (А. С. Муромский, И. И. Краличев) предупреждались о том, что именно такие последствия ожидают школьные и дошкольные учреждения. Страдает от этого и фискальное направление деятельности бюджетов различных уровней, так как от такого огромного долга не поступают налоги, сборы и страховые взносы в бюджетную систему Российской Федерации.

Дальнейший отказ в оплате поставленных продуктов питания неминуемо приведет нас в крайне трудное финансовое положение, и острым станет не только вопрос исполнения предпринимателями обязательств перед своими сотрудниками по выплате заработной платы (что приведёт к сокращению около 800 рабочих мест). Перебои же в поставках продуктов питания в детские сады создадут угрозу здоровью самой незащищенной группы населения – нашим детям. В вашей компетенции не допустить усугубления и так, столь напряженной ситуации», – сообщили предприниматели губернатору. Представители бизнес-сообщества попросили Андрея Клычкова принять меры для погашения задолженности в кратчайшие сроки, а также прислать его представителя на очередное совещание, назначенное сити-менеджером Муромским на 19 ноября. На совещание также пригласили прессу, однако, как стало известно в тот же день, переговоры чиновников и бизнесменов было решено провести за закрытыми дверями. Тем не менее представители предпринимательского сообщества пообещали обнародовать информацию о результатах встречи, с которой мы обязательно познакомим наших читателей в ближайшем выпуске «Орловской среды».