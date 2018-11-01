Мероприятия для орловчан в праздничные выходные

Для жителей и гостей города подготовлены мероприятия, приуроченные к Дню народного единства.

В пятницу, 2 ноября, в 11.00 в библиотечно-информационном центре им. В. Ерёмина пройдет час истории «Подвиг во имя России»; с 13.00 в библиотеке им. И. С. Тургенева начнется историческое путешествие «Дни великой смуты», в это же время в Центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина — час истории «В единстве народа залог всех побед».

3 ноября с 10.00 в городе откроются ярмарки-распродажи на трех площадках: перед КДЦ «Металлург», на площади Жукова, на Комсомольской площади. Местные товаропроизводители представят широкий ассортимент мясо-молочной продукции, овощей, фруктов и хлебобулочных изделий. До 12.00 гостей ярмарок будут развлекать творческие коллективы.

В этот же день в 16.00 на площади Ленина состоится репетиция акции «Хоровод Единства», в которой могут принять участие все желающие.

4 ноября, также с 10.00, ярмарки-распродажи развернутся перед КДЦ «Металлург» и на площади Жукова.

В 11.00 стартует молодежная акция, посвящённая Дню народного единства, с участием волонтеров: на площадке перед гостиницей «Салют», в сквере у памятника Н. С. Лескову, в сквере Танкистов, на площадке перед центральным универмагом.

В это же время на площади Ермолова откроется интерактивная выставка предметов музейного значения эпохи Великой Отечественной войны.

Развлекательная программа ждет гостей Детского парка. В воскресенье в 11.45 состоится открытие выставки рисунков «В единстве наша сила», в 12.30 — викторина «День народного единства», в 13.00 — спортивно – игровая программа «Мы едины».

В 12.00 на площади Ленина горожан и гостей города ждет главное праздничное событие — акция «Хоровод Единства».

В 16.00 программу празднования завершит концерт в Городском парке культуры и отдыха, посвящённый Дню народного единства.

По информации администрации города Орла