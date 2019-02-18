Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества и 8 марта
|Наименование мероприятия
|Дата и время проведения
|Место проведения
|Торжественная церемония возложения Гирлянды Славы и цветов к стеле воинской славы, посвященная Дню защитника Отечества
|15 февраля
10.00
|Стела воинской славы
|Торжественное заседание и праздничный концерт, посвященные Дню защитника Отечества
|21 февраля
12.00
|ОГАТ им. И. С. Тургенева
|Торжественный прием, посвященный Дню защитника Отечества
|21 февраля
13.30
|ОГАТ им. И. С. Тургенева
|Праздничный фейерверк
|23 февраля
20.00
|Площадка на месте слияния рек Оки и Орлик
Мероприятия, посвященные празднованию Международного женского дня
|Название мероприятия
|Дата
|Место проведения
|Книжные выставки, посвящённые Международному женскому дню
|1-9 марта
|Библиотеки МКУК «Централизованная библиотечная система города Орла»
|Изо – выставка «С праздником мамы!»
|4-10 марта
|МАУК «Культурно – досуговый центр «Металлург»
|Праздничный концерт «Женщина – сама любовь! Сама любовь – женщина!», посвященный Международному женскому дню 8 Марта
|6 марта
14.00
|ОГАТ им. И. С. Тургенева
|Праздничный концерт «Дарите женщинам цветы»
|6 марта
18.00
|МБУК «Орловский муниципальный драматический театр «Русский стиль» им. М. М. Бахтина»
|Концертная программа «С любовью к женщине…»
|7 марта
15.00
|Зал учреждения МБУК «Ансамбль танца «Славица»
|Праздничный концерт «Цветы весны», посвященный Международному женскому дню 8 Марта
|7 марта
17.00
|МАУК «Городской парк культуры и отдыха»
|Концертная программа «Поздравляем наших мам!»
|8 марта
12.00
|МАУК «Культурно – досуговый центр «Металлург»
|Конкурсно – игровая программа «А ну-ка, девочки»
|9 марта
12.00
|МБУК «Детский парк»