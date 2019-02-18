18 февраля 2019



Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества и 8 марта

Наименование мероприятия Дата и время проведения Место проведения
Торжественная церемония возложения Гирлянды Славы и цветов к стеле воинской славы, посвященная Дню защитника Отечества 15 февраля

10.00

 Стела воинской славы
Торжественное заседание и праздничный концерт, посвященные Дню защитника Отечества 21 февраля

12.00

 ОГАТ им. И. С. Тургенева
Торжественный прием, посвященный Дню защитника Отечества 21 февраля

13.30

 ОГАТ им. И. С. Тургенева
Праздничный фейерверк 23 февраля

20.00

 Площадка на месте слияния рек Оки и Орлик

 

 

Мероприятия, посвященные празднованию Международного женского дня

 

Название мероприятия Дата Место проведения
Книжные выставки, посвящённые Международному женскому дню 1-9 марта Библиотеки МКУК «Централизованная библиотечная система города Орла»
Изо – выставка «С праздником мамы!» 4-10 марта МАУК «Культурно – досуговый центр «Металлург»
Праздничный концерт «Женщина – сама любовь! Сама любовь – женщина!», посвященный Международному женскому дню 8 Марта 6 марта

14.00

 ОГАТ им. И. С. Тургенева
Праздничный концерт «Дарите женщинам цветы» 6 марта

18.00

 МБУК «Орловский муниципальный драматический театр «Русский стиль» им. М. М. Бахтина»
Концертная программа «С любовью к женщине…» 7 марта

15.00

 Зал учреждения МБУК «Ансамбль танца «Славица»
Праздничный концерт «Цветы весны», посвященный Международному женскому дню 8 Марта 7 марта

17.00

 МАУК «Городской парк культуры и отдыха»
Концертная программа «Поздравляем наших мам!» 8 марта

12.00

 МАУК «Культурно – досуговый центр «Металлург»
Конкурсно – игровая программа «А ну-ка, девочки» 9 марта

12.00

 МБУК «Детский парк»

 

Две медали Кубка России по каратэ достались орловским спортсменам
В Орле вместо трамвая пустят автобус
Орловские оперативники разыскали злоумышленника, девять лет находившегося в федеральном розыске
Опубликовано 18 Фев 2019 в 13:10. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"