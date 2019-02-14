Мероприятия в день 30-й годовщины вывода советских войск из Афганистана в Орле

15 февраля, в день 30-й годовщины вывода советских войск из Афганистана, в городе Орле пройдет ряд памятных мероприятий.

В 10.00 состоится шествие Орловского бессмертного батальона. Начало построения колонны — в 9.30 у стелы «Орёл — город воинской славы». Участники шествия пройдут с портретами павших советских воинов-интернационалистов по маршруту: ул. Салтыкова-Щедрина (от дома № 1 по бульвару Победы) – ул. Пионерская – ул. Лескова – Наугорское шоссе до памятника участникам локальных войн и военных конфликтов, где в 11.00 начнется торжественный митинг.

В 17.00 у стены рядом с МФЦ г. Орла (ул. Ленина, д.1) пройдет акция «Свеча Памяти». Орловчан приглашают присоединиться к акции и зажечь свечи в память о погибших участниках локальных войн и вооруженных конфликтов.

В акции примут участие ветераны боевых действий, родственники погибших воинов, волонтеры, поисковики, представители общественных организаций, учащиеся.