Мэру Орла Юрию Парахину предъявлено обвинение по тяжкой статье

Как сообщает Агентство федеральных расследований FLB.RU со ссылкой на собственные источники, «сегодня, 1 июля 2021-го, мэру Орла Юрию Парахину было предъявлено обвинение по статье 285 ч. 3 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), санкция по которой предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.

Эта часть статьи уголовного кодекса относится к «лицам, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления» и заключается в «использовании должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства».