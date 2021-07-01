1 июля 2021



Мэру Орла Юрию Парахину предъявлено обвинение по тяжкой статье

Как сообщает Агентство федеральных расследований FLB.RU со ссылкой на собственные источники, «сегодня, 1 июля 2021-го, мэру Орла Юрию Парахину было предъявлено обвинение по статье 285 ч. 3 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), санкция по которой предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.

Эта часть статьи уголовного кодекса относится к «лицам, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления» и заключается в «использовании должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства».

 

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Опубликовано 01 Июл 2021 в 16:54. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 47

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