Мэры меняются — проблемы города остаются

№17 (641) от 2 июня 2021 г.

Депутаты горсовета по славной традиции отказались заслушивать на сессии подробный доклад руководителя Контрольно-счетной палаты (КСП) города Орла об итогах работы за минувший год с анализом выявленных нарушений. Наша редакция также по традиции познакомит читателей с этим увлекательнейшим документом. Кстати, в прошлые годы отчет КСП вызывал знакомое до боли чувство дежавю (многие нарушения стабильно повторялись год за годом). В этом году ситуация немного изменилась – свои корректировки внесла пандемия, из-за чего было уменьшено число проверок. При этом объем проверенных средств вырос практически на треть (это связано в основном с проверкой реестра муниципального имущества). Самое интересное, что объем выявленных финансовых нарушений остался практически на том же уровне, что и до пандемии (и составил четверть от общего объёма проверенных средств). Львиная доля пришлась на нарушения при формировании и исполнении муниципального бюджета. Как отметила председатель КСП Татьяна Успенская, нарушения по большей части связаны с тем, что расходы бюджета не обеспечены доходными источниками. И смена главы города существенно ситуацию не изменила. Кто бы ни стоял у руля областной столицы, при действующей системе наполнения городской казны нарушения будут повторяться снова и снова.

Беспросветная история

Особо в отчете КСП привлекает внимание история с энергосервисным контрактом, который муниципалитет в свое время заключил с «Ростелекомом» и после реализации которого город Орел практически погрузился в темноту. Наше издание много писало на эту тему, поэтому повторяться не будем. Расскажем лишь о том, что выявила проверка аудиторов, которые детально изучили законность и результативность этого самого энергосервисного контракта. Первое, на что обращают внимание аудиторы: срок выполнения энергосервисных мероприятий в документах был прописан до 06.10.2016 года. Однако, в связи допущенными грубыми нарушениями, в установленный срок контракт выполнен не был. Дальше стали происходить еще более интересные события. «Между МКУ «УКХ г. Орла» и ПАО «Ростелеком» заключено мировое соглашение, условия которого ущемляют права и интересы муниципального образования «Город Орёл», а именно: неправомерно уменьшен размер экономии энергетического ресурса с 73% до 57%, а также увеличен срок достижения экономии на 1 год, что приведёт к ущербу бюджету города Орла», говорится в документе. Из-за этого бюджет потеряет 44,4 миллиона рублей! И это далеко не все потери. Так, по мнению аудиторов, «УКХ г. Орла» неправомерно установило в контракте объём потребления экономического ресурса в базовом периоде (2014 год) в большем объёме, следовательно, возросла и сумма, подлежащая уплате «Ростелекому». В итоге ущерб бюджету города с июня 2018 г. по ноябрь 2019 года составил без малого 8 миллионов рублей. А за весь срок достижения экономии (6 лет) ущерб муниципальному бюджету составит 32 миллиона рублей!

И как итог энергосервисного прожекта: «В дополнительно представленном по условиям мирового соглашения проекте модернизации наружного освещения города Орла (с учётом доумощнения) неправомерно изменены категории улиц, с более высоким уровнем освещения на более низкую категорию с более низким уровнем освещения. Уровень освещённости в целом по городу снижен», — отмечают аудиторы КСП. И вишенка на торте: «подписание мирового соглашения на невыгодных для муниципального образования «Город Орёл» условиях, а также невыполнение условий этого соглашения привело к тому, что предусмотренный первоначальный уровень эффективности не был достигнут». То есть мало того, что освещение областной столицы, по оценкам водителей, пешеходов и ГИБДД, ухудшилось, так еще город на этом не сэкономил первоначально заложенную сумму. Эффективность городских менеджеров просто зашкаливает!

Все лучшее — детям. И чуточку хорошим знакомым

Также в отчете КСП вызывают интерес результаты проверки эффективности расходования бюджетных средств на разработку проектно-сметной документации. Дело в том, что в центр внимания аудиторов попало… благоустройство Детского парка, которым очень любит хвастаться в социальных сетях губернатор Андрей Клычков. «Чудеса на виражах» в отношении муниципального контракта №110 (далее по тексту – МК 110) стартовали с первых же дней. По удивительному стечению обстоятельств контроль за разработкой ПСД для муниципального контракта и на муниципальном же объекте представители самого муниципалитета (а конкретно специалисты УКХ) не осуществляли. Более того, в нарушение ряда статей Гражданского кодекса РФ, должностными лицами УКХ не был направлен в адрес подрядчика мотивированный отказ от приёмки работ по МК 110. Не пытались расторгнуть контракт и до окончания его срока действия. Очень показательная деталь: уведомление о расторжении контракта в одностороннем порядке направлено подрядчику только спустя 23 дня после окончания срока действия контракта. К чему привело все выше перечисленное? Город только на разработке ПСД для благоустройства Детского парка потерял 1,3 миллиона рублей!

«Отличились» в истории с Детским парком не только специалисты УКХ, но и их коллеги из управления городского хозяйства и даже непосредственное руководство из администрации города! Так, специалисты управления городского хозяйства не контролировали выполнение программы «Формирование современной городской среды», а чиновниками из горадминистрации неправомерно были исключены из муниципальной программы фактически выполненные работы по МК 110. При принятии решения о разработке новой проектно-сметной документации по благоустройству Детского парка должностными лицами администрации города и управления городского хозяйства даже не рассматривался вопрос о возможном использовании уже созданной проектной документации в полном объёме или хотя бы отдельных её частей. Повторим, город потратил на разработку ПСД 1,3 миллиона рублей! А потом еще раз выделил на ту же ПСД все для того же «золотого» Детского парка в шесть раз большую сумму! На этот раз чиновники из горАда с барского плеча заплатили за точно такую же работу в точно таких же объемах уже 7,6 миллиона рублей! И вы еще удивляетесь, почему в городской казне вечно не хватает денег?

«Бесценная» и «бескрайняя» городская земля

Еще один очень интересный раздел в отчете КСП касается распоряжения земельными участками. Аудиторы установили, что управление, которое должно следить за использованием муниципальных земель (УМИЗ) не осуществляет своевременный, достоверный и полный учёт муниципальных земельных участков. Опять же очень показательный момент: существующая в Орле система учёта муниципального имущества и ведения реестра муниципального имущества города Орла не даёт полных и достоверных данных о качественном и количественном составе муниципальных земельных участков. Аналогично выглядит ситуация и с теми земельными участками, собственность на которые не разграничена. В итоге УМИЗ не исполняет свои полномочия по достоверному планированию доходов бюджета города Орла от арендной платы за землю; начислению, учёту и контролю за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним; контролю за использованием земельных участков на территории города Орла.

Наверняка читателю интересно, о каких суммах идет речь. КСП дает ответ и на этот вопрос. Задолженность перед бюджетом города Орла по арендной плате за землю и пени, а, следовательно, потери бюджета Орла по состоянию на 01.01.2020 составляют 192,9 миллиона рублей. В том числе пени — 65,4 миллиона! Аудиторы отмечают еще одну очень важную деталь — УМИЗ затягивает сроки направления претензий и обращений в суд с целью принудительного взыскания задолженности с отдельных арендаторов, а также досрочного расторжения договоров аренды.

И еще несколько характерных штрихов: «Собственниками помещений в торговом центре не заключены договоры аренды земельного участка, что привело к потерям бюджета в сумме 5,5 миллиона рублей. Потери бюджета города Орла в результате неуплаты арендной платы за пользование земельными участками, выделенными под строительство, составили 21 миллион рублей». При отсутствии источников возмещения выпадающих доходов УМИЗ проданы земельные участки под строительство гаражей ниже кадастровой стоимости, что привело к потерям бюджета города Орла в 2019 году более чем на 23,4 миллиона рублей. А в 2020 году под строительство аквапарка – на 3,4 миллиона и под строительство торгового комплекса — еще на 8,5 миллиона рублей!

В сухом остатке

К сожалению, формат газеты не позволяет целиком привести увлекательнейший отчет КСП. Поэтому отметим лишь еще одну очень важную часть: чем заканчиваются проверки аудиторов, и какие наказания понесли организации и конкретные чиновники, допустившие нарушения. В 2020 году было составлено 2 протокола об административных правонарушениях. В том числе один протокол за невыполнение муниципального задания и еще один протокол за невыполнение в установленный срок законного предписания. Как отметили в КСП, по сравнению с 2019 годом количество составленных протоколов сократилось на 5. Это связано с изменениями в КоАП. В частности, из полномочий КСП исключено составление протоколов по статье «Грубое нарушение требований к бухучету». Сказалась на числе проверок и пандемия.

При этом по итогам контрольных мероприятий КСП направляла материалы в УФАС. В антимонопольном ведомстве по представленным материалам было возбуждено 7 дел об административных правонарушениях. Сотрудничали аудиторы и с налоговиками — по материалам КСП в ИФНС России было возбуждено дело об административном правонарушении.

В целом по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях вынесено 7 постановлений о привлечении юридических и должностных лиц к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 36 тысяч рублей. Но пусть читателей не смущает сумма штрафов. Есть наказания и посерьезнее: в 2020 году по материалам КСП возбуждено 3 уголовных дела, 3 человека привлечены к уголовной ответственности и осуждены, еще 16 человек привлечены к дисциплинарной ответственности. По итогам 4 контрольных мероприятий прокуратурой вынесено 7 представлений юридическим и физическим лицам. При этом председатель КСП просила депутатов учесть такую важную деталь, как временной разрыв. После передачи материалов аудиторских проверок в правоохранительные органы проходит достаточно много времени. И зачастую отчет депутатам представляют за минувший год. А дела люди в погонах возбуждают по материалам еще предыдущих периодов. Например, в дополнение к упомянутым в отчете трем уголовным делам сейчас рассматривается материалы проверки как раз по тому самому энергосервисному контракту. И что характерно, КСП вынуждена была дважды обращаться в прокуратуру, чтобы дело о мрачных городских улицах было рассмотрено более тщательно.

Сергей Миляхин