Место митинга изменить нельзя?

№38 (575) от 13 ноября 2019 г.

На прошлой неделе депутат Орловского горсовета Сергей Елесин получил из мэрии Орла отказ в согласовании митинга, на котором жители города намеревались выразить недоверие спикеру Орловского облсовета, секретарю реготделения «Единой России» Леониду Музалевскому и в очередной раз потребовать его отставки.

Митинг планировали провести 16 ноября в центре города – на площадке у Ленинского моста между памятником Лескову и сквером Маяковского. Однако, как сообщила депутату подписавшая «отказное письмо» замглавы городской администрации Ирина Проваленкова, это место уже кем-то, так сказать, забронировано. Поэтому Елесину предложили провести митинг в районе завода Химмаш, то есть фактически в лесу. На такой вариант депутат не согласился по понятным причинам: во-первых, на окраину города очень неудобно добираться, а во-вторых, по словам Сергея Елесина, площадка на Химмаше – место, которое никак нельзя назвать публичным.

Заметим, отказ, подписанный госпожой Проваленковой, датирован 3 ноября, а 6 ноября состоялась отчетно-выборная конференция Орловского городского отделения партии «Единая Россия». На этой конференции присутствовал и глава регионального отделения партии господин Музалевский. И на этой же конференции госпожу Проваленкову избрали главой городского отделения ЕР. Что и говорить, заслужила.

Между тем в тот же день в СМИ появился текст постановления Конституционного суда РФ, в котором указывается на незаконность запрета митингов по таким основаниям, как близкое расположение места проведения публичного мероприятия к зданиям, занимаемым органами госвласти, создания помех транспорту и затруднения доступа к объектам социальной инфраструктуры. Как сказано в постановлении Конституционного суда, «компетентные органы и должностные лица обязаны стремиться к принятию всех зависящих от них мер для легального проведения [публичных акций] в избранном организаторами месте и в запланированное время, а не пытаться под любым предлогом изыскать причины, оправдывающие невозможность реализации права на организацию и проведение публичных мероприятий в указанном в уведомлении формате». Добавим, начиная со времен Потомского городские власти периодически как раз и изыскивали предлоги, чтобы запретить гражданам высказать их позицию там, где им это удобно. Прислушаются ли орловские власти к требованиям Конституционного суда о внесении поправок в региональные законы, содержащие антиконституционные нормы в части запрета на проведение митингов, неизвестно, хотя общественные активисты надеются, что пресловутый закон Потомского будет несколько смягчен. В частности, в комментарии ИА «Орловские новости» координатор регионального отделения партии «Яблоко» Сергей Зайцев предположил, что «региональные власти вряд ли самостоятельно будут вносить необходимые поправки». Тем не менее, по мнению Зайцева, некоторая надежда все же есть: «Наш закон явно противоречит позиции КС. У нас не то что что-то запрещено, скорее, у нас мало где разрешено проводить акции», – заявил Зайцев и добавил, что с разъяснениями КС появился шанс реально оспорить закон Потомского в суде.

Тем временем депутат повторная заявка на проведение 23 ноября митинга за отставку спикера облсовета Леонида Музалевского в том же месте – на площадке у Ленинского (Александровского) моста снова была отклонена. При этом, как сообщил «ОС» Сергей Елесин, уведомление в мэрию было подано ровно в 9 часов утра ровно за 14 дней до проведения митинга. То есть никто другой просто физически не смог бы заявить о проведении мероприятия в том же месте. Тем не менее, место снова оказалось «занято». Что бы там Конституционный суд ни говорил.