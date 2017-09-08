Меценаты подарили детской больнице уникальный прибор

В орловский научно-клинический многопрофильный центр (бывшую детскую больницу) привезли уникальный тренажер, который позволяет восстановить подвижность запястья и пальцев, — перчатки со встроенными оптическими датчиками HandTutor и специализированным программным обеспечением. Инновационная система, созданная израильскими специалистами, предназначена для оценки и восстановления сенсорных, моторных и когнитивных функций. Перчатки применяются для реабилитации пациентов с двигательными нарушениями, например, в послеоперационном периоде при лечении ортопедических заболеваний, реабилитации руки после инсульта, повреждении спинного мозга, ожогах, болезни Паркинсона, реабилитации и лечения ДЦП, рассеянном склерозе, периферической нейропатии, нарушениях координации движений и реабилитации пальцев рук.

Система HandTutor помогает пациенту получить информацию о процессах, происходящих в его организме. Информация эта преподносится в удобной для восприятия форме, например, в виде компьютерной игры или звуковых сигналов. Ориентируясь на показания прибора, человек учится заново управлять своим телом.

Занятия с тренажером HandTutor могут помочь пациенту значительно улучшить координацию движений, мелкую моторику и чувствительность рук. Аппарат действует по принципу обратной биологической связи — именно поэтому его иногда называют биологической перчаткой. Комплект HandTutor обошёлся орловской компании в сумму более трёхсот тысяч рублей. И это лишь первая поставка оборудования от спонсора. Впереди наших пациентов ждёт ещё немало сюрпризов, которые откроют новую страницу в реабилитации детей нашего региона.

Как уточнили в пресс-службе НКМЦ, эта же фирма уже помогла детской больнице с открытием отделения реабилитации. С ноября прошлого по апрель нынешнего года они вложили более двух с половиной миллионов рублей для покупки современных и эффективных средств реабилитации для пациентов НКМЦ. Кинезотерапия, эрготерапия, войтатерапия, механотерапия — реализация всех этих направлений медицинской реабилитации в орловской клинике возможна во многом благодаря помощи меценатов.