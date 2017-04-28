Между Москвой и Орлом пустят дополнительный скоростной пассажирский поезд

Дополнительный скоростной пассажирский поезд №746/745 с 20 июня будет ежедневно курсировать между Москвой и Орлом. Проработает новый поезд до 30 сентября, — сообщили в пресс-службе «РЖД». Предполагается, что дополнительный состав улучшит качество обслуживания пассажиров и повысит транспортную мобильность населения между субъектами в летнее время и на период массовых отпусков.

Из Орла поезд будет отправляться в 07:00 и прибывать на Курский вокзал Москвы в 11:10. В обратном направлении из столицы поезд будет уходить в рейс в 14:10 и прибывать в Орел в 18:20. По пути состав будет останавливаться для посадки и высадки пассажиров на станциях Мценск, Скуратово, Серпухов и Тула-1.

Поезд будет состоять из 7 вагонов с местами для сидения. Он входит в систему динамического ценообразования и на него доступна электронная регистрация. Оформить билеты на поезда дальнего следования, курсирующие по внутригосударственным маршрутам, можно за 60 суток — это позволяет заранее планировать свои поездки.

 

В Орловском районе затопило дома
1 июня социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних получил подарки
В Орловском перинатальном центре открыли молитвенную комнату
Опубликовано 09 Июн 2017 в 12:46. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 4

Оставьте свой отзыв

Вы должны зарегистрироваться или войти, чтобы оставлять комментарии.

 

ГАРАНТ НА КРОВИ


Игорь Рыбаков требует ответов на заседании облсовета 28.04.2017


ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ


Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"