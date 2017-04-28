Между Москвой и Орлом пустят дополнительный скоростной пассажирский поезд

Дополнительный скоростной пассажирский поезд №746/745 с 20 июня будет ежедневно курсировать между Москвой и Орлом. Проработает новый поезд до 30 сентября, — сообщили в пресс-службе «РЖД». Предполагается, что дополнительный состав улучшит качество обслуживания пассажиров и повысит транспортную мобильность населения между субъектами в летнее время и на период массовых отпусков.

Из Орла поезд будет отправляться в 07:00 и прибывать на Курский вокзал Москвы в 11:10. В обратном направлении из столицы поезд будет уходить в рейс в 14:10 и прибывать в Орел в 18:20. По пути состав будет останавливаться для посадки и высадки пассажиров на станциях Мценск, Скуратово, Серпухов и Тула-1.

Поезд будет состоять из 7 вагонов с местами для сидения. Он входит в систему динамического ценообразования и на него доступна электронная регистрация. Оформить билеты на поезда дальнего следования, курсирующие по внутригосударственным маршрутам, можно за 60 суток — это позволяет заранее планировать свои поездки.