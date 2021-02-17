МИХАИЛ МИШУСТИН ПЫТАЕТСЯ ОСТАНОВИТЬ ПАРАХИНА. ПОКА ТЩЕТНО

№6 (630) от 17 февраля 2021 г.

Совместный проект «Агентства федеральных расследований FLB.RU» «Россия: вор должен сидеть в тюрьме!»

С конца сентября прошлого года в Орле развивается затрагивающее жизнь и благосостояние сотен предпринимателей и тысяч жителей областной столицы действо, затеянное городскими властями в интересах ряда коммерческих структур, связанных в том числе и с новым мэром города Юрием Парахиным. Напомним суть дела.

В своё время администрация Орла приняла план размещения ярмарок на территории города Орла в 2019-2020 годах. В нём наше внимание привлекли три позиции: ярмарки выходного дня «Хлебосольный выходной» на Комсомольской площади в районе ОАО «Гамма» и на площади Маршала Жукова и универсальная ярмарка «Народная» на Комсомольской ул., 287. Первые две работали только по выходным, третья – в более привилегированном режиме – со среды до воскресенья включительно. https://www.orel-adm.ru/ru/about/announce/plan-razmeshcheniya-yarmarok-na-territorii-goroda-orla-v-2019-2020-godakh-/ Тем не менее и популярность, и оборот у ярмарок «Хлебосольный выходной» были выше. Они ближе к жилым массивам, так сказать, в шаговой доступности, и цены там более демократичные, и торговать там удобнее.

Что обычно делает мафия с конкурентами? Всё зависит от времени. В «лихие девяностые» либо крепкие парни в кожаных куртках и спортивных штанах разгромили бы торговые ряды, либо солидные люди в красных пиджаках и с золотыми цепями на мощных шеях «авторитетно» объяснили бы общественности, почему торговать лучше под их контролем. Могло дело кончиться и кровью. Но сейчас времена другие – и методы тоже.

Имея доступ к власти, можно просто закрыть неугодные тебе площадки, причём без согласования с надзорным ведомством и объяснения причин, а интересные для настоящих и будущих руководителей адреса ненавязчиво «приподнять». Это и было тупо и топорно сделано в Орле в сентябре 2020 года.

В 90-е вопросы на ярмарках решались так…

…а в 2020-е в Орле вот так…

Если в своё время один из уходивших на покой мэров Орла в последний день работы, как утверждают знающие люди, подписал десятки, если не сотни постановлений о передаче муниципальных участков земли частным лицам, то сейчас у нас масштаб, конечно, был поменьше. Сити-менеджер Орла Александр Муромский в последний день своей работы на этом посту, а точнее, 24 сентября 2020 года, подписал постановление администрации города Орла № 3732 «Об утверждении Плана размещения ярмарок на территории города Орла в 2021-2022 годах». Из этого постановления благополучно исчезли две самые «проходные», удобные и популярные у орловцев площадки на площади Жукова и на Комсомольской площади. Зато ярмарка «Народная» на ул. Комсомольская, 287 в плане осталась. Более того, этот адрес чуть позже стал фигурировать в качестве «резервного» для того, чтобы разместить там торговцев с закрытых площадок. http://docs.cntd.ru/document/570948230

Для Александра Муромского всё кончилось практически безболезненно: он, как и предполагали инсайдеры и журналисты, в награду за свою «деятельность» получил должность советника губернатора и «после того, как всё забудется» — хорошие карьерные перспективы. А вступивший в должность мэра Юрий Парахин стал активно отстаивать идею закрытия самых популярных объектов разъездной розничной торговли в Орле.

Причины этого было выяснить несложно. Дело в том, что оставленная в плане ярмарка «Народная», как следует из документа орловской администрации, принадлежит некоему ООО «Золотой век». http://docs.cntd.ru/document/570948230

В расследовании, опубликованном на FLB.RU ещё 14 октября прошлого года, рассказывалось о том, что по адресу: Орёл, ул. Комсомольская, 287 зарегистрированы и базируются торговые фирмы «Союз» и «Универсал», в которых по 25% принадлежит мэру Орла Юрию Парахину. Эти самые проценты находятся в доверительном управлении у ООО «Золотой век». https://flb.ru/2/4283.html

А за грядущее процветание собственных фирм можно и побороться, правда? И Юрий Парахин насмерть встал в позицию терминатора – ликвидатора ярмарок «Хлебосольный выходной», прямых конкурентов своих собственных фирм, причём создаётся впечатление, что он готов ради этого не только принимать властные решения и побуждать своих подчинённых к выполнению личных задач, но и бороться со всеми инстанциями, в том числе и надзорной. Возможно, уверенность в успехе ему придавало членство в региональном политсовете «Единой России» и явное благоволение со стороны секретаря регионального отделения «Единой России» Леонида Музалевского, который решил просто самоустраниться от обсуждения острейшего вопроса о ярмарках.

КАК ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ «ОТМЕНИЛ РЕШЕНИЕ» ДО ИЗБРАНИЯ МЭРОМ

Дикий капитализм – это всегда борьба за рынки сбыта. Бизнесмен Парахин это прекрасно понимает. И он прекрасно понимает, что перемещение объектов розничной разъездной торговли с традиционных мест, на которых она идёт много лет, — это такой удар по малому бизнесу, от которого он в условиях продолжающейся пандемии оправиться вряд ли сможет. Для того, чтобы привлечь покупателей, тем более на новые неудобные площадки, требуется время. А у людей, работающих в розничной разъездной торговле, нет своего рода «подушки безопасности» для того, чтобы начинать бизнес «с нуля». Зато есть кредиты, долги, у кого-то заложено оборудование. Тем не менее Парахин, как тевтонские псы-рыцари, построив своих подчинённых свиньёй, пытается бить в одну точку. И ни судьба предпринимателей, ни удобство жителей города его не интересуют. Убрать ярмарку с площади Жукова (особенно с неё) – для него теперь дело принципа, своего рода лакмусовая бумажка, показывающая, кто кого переломит – люди мэра, или мэр людей.

Любопытный факт: за три года до того, как члены руководства партии «Единая Россия» — член регионального политсовета «Единой России» Александр Муромский и член президиума регионального совета «Единой России» Юрий Парахин – стали планомерно уничтожать ярмарку на площади Жукова, её посетил их руководитель, секретарь регионального политсовета «Единой России» Леонид Музалевский. При нём оказался и Муромский. Леонид Семёнович сообщил, что не выявил недостатков в работе ярмарки: «В целом с точки зрения организации торговли, я бы тоже обошёлся без особых замечаний — территория позволяет совершить покупку без суеты, качество продуктов хорошее. Но, замечу, имеется необходимость подкорректировать ситуацию по общественному транспорту. С этой точки зрения площадь Жукова не совсем удобное место. Возможно, следует предусмотреть маршрут троллейбуса, который бы работал только в выходные». https://orel.bezformata.com/listnews/posetil-yarmarku-vihodnogo-HYPERLINK «https://orel.bezformata.com/listnews/posetil-yarmarku-vihodnogo-dnya/61128440/»dnya/61128440/ Что же изменилось за три года? Предусмотрели маршрут троллейбуса? Нет! Зато при полнейшем молчании председателя облсовета и лидера единороссов его коллеги-однопартийцы Муромский и Парахин занялись уничтожением ярмарки, работавшей «без особых замечаний»!

23 сентября 2017 года. Леонид Музалевский, сити-менеджер Александр Муромский и мэр Василий Новиков инспектируют ярмарку на площади Жукова

После многочисленных жалоб предпринимателей, общественников, депутатов и жителей города, не желающих лишаться удобных ярмарок в шаговой доступности от дома, в дело вмешалась прокуратура Орловской области. Правда, Юрий Николаевич Парахин, хотя и немного поздновато, но решил «перехватить флажок», в минувшую субботу рассказав «Орловской Искре» волшебную историю: «Я и отменил решение о переносе ярмарок еще до вмешательства прокуратуры».

Парахин, мягко говоря, страдает потерей памяти, поскольку он лично «решения» не отменял. Это сделал 22 октября 2020 года и. о. главы городской администрации Олег Минкин. https://www.orel.kp.ru/online/news/4057111/

«Вмешательство прокуратуры», о котором говорил Парахин, началось за две с лишним недели до отмены. 6 октября прокурор Орловской области Владислав Малкин провёл приём предпринимателей. «На прием, — говорится в пресс-релизе прокуратуры, — обратились представители Орловской торгово-промышленной палаты с вопросом о законности постановления администрации г. Орла от 24.09.2020 №3732 «Об утверждении Плана размещения ярмарок на территории города Орла в 2021-2022 годах», в соответствии с которым из Плана размещения ярмарок на территории г. Орла были исключены ярмарки выходного дня на площади Жукова и Комсомольской площади г. Орла». По итогам встречи прокурор Орловской области дал поручение провести проверку. Проверка была проведена. «Установлено, что указанный правовой акт принят администрацией города Орла с нарушением требований действующего законодательства об основах государственного регулирования торговой деятельности и в сфере развития малого и среднего предпринимательства… Вопреки требованиям закона перед принятием решения о сокращении количества ярмарочных площадей администрацией г. Орла не проведена работа по организации на территории г. Орла дополнительных мест для размещения ярмарочной торговли, также не проведена оценка его регулирующего воздействия.

Кроме того, после принятия спорного постановления не проведена экспертиза в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Проект нормативного акта в установленном порядке в прокуратуру района для предварительного изучения и его правовой оценки не направлялся».

Прокурорскую проверку и её результаты Юрий Николаевич Парахин почему-то не считает «вмешательством прокуратуры». А дальше произошло следующее: «В связи с выявленными нарушениями прокуратура Советского района г. Орла внесла в адрес и. о. главы администрации г. Орла представление, по результатам его рассмотрения незаконное постановление администрации г. Орла от 24.09.2020 №3732 «Об утверждении Плана размещения ярмарок на территории города Орла в 2021-2022 годах» отменено. https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_57/mass-media/news?item=54842369

Более того, 22 октября, когда это случилось, Парахин ещё не был избран мэром Орла, и никакие «решения» городских властей отменять не имел права!

МЭРУ ВЫНЕСЛИ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. ПОСЛЕДУЕТ ЛИ УДАЛЕНИЕ?

Если читатели по какой-то причине ещё думают, что Юрий Парахин такой законопослушный человек, что самостоятельно, без чьего – либо давления, а по зову собственного сердца пойдёт навстречу интересам предпринимателей, субъектов разъездной розничной торговли (их на ярмарках «Хлебосольный выходной», по данным прокуратуры, порядка четырехсот пятидесяти) и жителей города, то они глубоко ошибаются. Даже если личные бизнес-интересы у него обломились (ООО «Золотой век» было рекомендовано «не высовываться», и адрес по ул. Комсомольская, 287 временно исчез из вида), то принципиальная задача – убрать две неподконтрольные ему ярмарки в любое другое место, чтобы они быстро умерли (в финансово-экономическом плане, конечно), до сих пор актуальна. Целей тут две. Первая – показать всем, в том числе и прокуратуре, кто в городе хозяин, или, как именуют сейчас мэра, «барин», а вторая – полуразорившихся после удаления с насиженных и прикормленных площадок предпринимателей всё-таки загнать в выгодные для мэра и его деловых партнёров места, где простаивают земельные участки, офисные комплексы и торговые площади.

В начале декабря прошлого года «Орловская Среда» писала о том, что уже ставший мэром Парахин и не думает отказываться от своих планов и поступаться принципами: «19 ноября на заседании комитета по экономической политике и развитию предпринимательства выяснилось, что в недрах администрации – теперь уже под руководством Парахина – готовится новое постановление о размещении ярмарок выходного дня – и в нем ярмарки на Жукова и Комсомольской опять же не предусмотрены. Те же самые депутаты, голосовавшие за Парахина, настоятельно рекомендовали чиновникам включить две упомянутые ярмарочные площадки в план размещения на 2021 год. Представители администрации пообещать этого не смогли. Или не захотели. Но заявили, что на сайте мэрии с 30 ноября будет проводиться опрос граждан о том, какие ярмарки являются для них приоритетными». Но в опросник две «спорные» ярмарки не вошли, о чём «Орловская Среда» сообщила в номере от 2 декабря. После этой публикации прокуратура начала очередную проверку. http://orelsreda.ru/mer-utratil-chuvstvo-mery/

В результате её 11 декабря заместитель прокурора области Валерий Сергиенко вызвал Парахина в прокуратуру и ознакомил его с предостережением о недопустимости нарушения закона, которое тот благополучно и подписал.

Юрий Парахин дает автограф прокуратуре

Комментируя этот факт, прокурор области Владислав Малкин сообщил, что на сегодняшний день оснований для ликвидации ярмарок «Хлебосольный выходной» нет. «Глава города, — сказал прокурор области, — был предостережён о недопустимости нарушения закона. Предостережение прокурора говорит должностному лицу: в случае совершения вами каких-либо действий, вы, будучи предостережённым, эти действия совершаете с прямым умыслом. То есть, если такое решение будет принято, и не будет непонятно, куда их (ярмарки) будут переносить без нарушения прав предпринимателей, ответная реакция не заставит себя ждать». По его словам, подобные действия он будет расценивать как воспрепятствование закону о предпринимательской деятельности и злоупотребление должностными полномочиями». https://oreltimes.ru/news/obshhestvo/malkin-objasnil-chem-dlja-mjera-orla-mozhet-obernutsja-perenos-jarmarok

Будучи предостережённым о недопустимости нарушения закона, Юрий Парахин, используя своих подчинённых, не оставляет попыток добиться своей цели – убрать конкурентов с самых удобных торговых площадок города. 9 февраля, ровно через два месяца после получения предостережения, его сотрудники пригласили представителей предпринимательского сообщества на «новую, перспективную площадку» – автомобильную стоянку во внутреннем дворе бывшего завода «Орлэкс», а ныне торгово-офисного центра «Модус». «Политические» причины выбора этого места подчинёнными Юрия Парахина нам (и силовикам) прекрасно известны. В экономическом плане владельцам «Модуса» это было бы крайне выгодно. Трафик на ярмарках огромный, и часть покупателей посетит и торговый центр. Поэтому и были предложены «бесплатные места».

После встречи предприниматели и депутаты горсовета укрепились в том мнении, что перенос ярмарок с площадей Жукова и с Комсомольской – это искусственное и конъюнктурное решение, которое в очередной раз демонстрирует пренебрежительное отношение мэра и к ним, и к прокуратуре…

Если в футболе игроку, грубо или неоднократно нарушившему правила, выносится предупреждение, то следующее нарушение может быть чревато удалением. Чем грозит предостережение о недопустимости нарушения закона Юрию Парахину? Похоже, он считает, что ничем. Пытается убрать неинтересные ему ярмарки чужими руками, а также, насколько нам известно, его подчинённые теперь активно работают над темой, подсказанной великим О’Генри, который писал о том, что «спрос создать нельзя, можно создать условия, которые создадут спрос». Мы не сомневаемся, что в ближайшее время будут предприняты грандиозные усилия для того, чтобы «доказать», что на нынешних площадках ярмаркам – не место. Часть претензий, которые будут высказаны, мэр уже озвучил в интервью «Орловской Искре» 13 февраля. Он заявил, что граждане жалуются на работу генераторов по утрам, на то, что торговцы (извините) справляют нужду где не попадя, что стоит шум, гам и мат. http://orelcity.ru/glavnaya-tema/ne-nado-mne-lapshu-na-ushi-veshat-ya-zhe-mestnyj/ То есть вместо того, чтобы поставить мобильные туалеты и ограничить использование шумных генераторов рано утром, ярмарки просто нужно закрыть под любым предлогом: реконструкция, строительство и пр. А лучше всего вообще изменить закон, тогда и предостережение о недопустимости его нарушения не будет иметь силы. Работа в этом плане тоже ведётся…

МЭР ПРОТИВ ПРЕМЬЕРА

30 января 2021 года произошло событие, которое должно было бы поставить жирный крест на попытках Юрия Парахина убрать ярмарку с площади Жукова, административными методами выжать оттуда предпринимателей, заставить население покупать продукты и товары дороже и в менее удобных местах. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение № 208 – р, в котором рекомендует всем органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления оказывать содействие в получении необходимого количества мест для торговли, в том числе и на ярмарках, и продлевать договоры на размещение объектов торговли без проведения торгов, и обеспечивать максимальную доступность ярмарок для населения, и увеличивать (а не сокращать) количество ярмарок и розничных рынков, и обеспечивать возможность реализации продуктов в местах с наиболее высокой проходимостью (а не автостоянке во дворе «Модуса»), и устранять административные барьеры…

Распоряжение главы Правительства России № 208 – р

Но у нас создаётся достаточно чёткое впечатление, что рекомендации главы Правительства России игнорируются мэром Орла Юрием Николаевичем Парахиным. Возможно, он думает, что распоряжение премьера его не касается, или он просто утерял инстинкт самосохранения в эйфории от доставшейся ему власти, но он отступать не собирается.

Основные положения распоряжения № 208 – р были озвучены Михаилом Мишустиным во время вступительного слова на оперативном совещании с вице-премьерами 9 февраля 2020 года (в тот самый день, когда орловским предпринимателям демонстрировали новое место для ярмарки). Казалось бы, вот Парахину и замечательный повод, чтобы отступить, не теряя лица: прокуратуру проигнорировал, депутатов тоже, только премьер мне указ… Но нет, распоряжение главы правительства не оказало на него никакого воздействия. Через три дня он в интервью «Орловской Искре» заявил, что ярмарку на площади Жукова всё равно закроет. На этот раз причиной закрытия будет организация там «строительства». http://orelcity.ru/glavnaya-tema/ne-nado-mne-lapshu-na-ushi-veshat-ya-zhe-mestnyj/

В свете этого высказывания особый смысл приобретают две цитаты из этого же самого интервью. Первая вполне применима к тому, как глава города отнёсся к распоряжению Мишустина. Ю.Н. Парахин: «Не надо мне лапшу на уши вешать, я же местный».

Вторая – это обращённое к нему замечание журналиста Сергея Заруднева: «Боюсь, что в кабинете мэра, Юрий Николаевич, мы с вами встречаемся в последний раз…» http://orelcity.ru/glavnaya-tema/ne-nado-mne-lapshu-na-ushi-veshat-ya-zhe-mestnyj/

Р.S.

В понедельник утром, когда наш материал уже готовился к печати, прокуратура Орловской области опубликовала информационное сообщение, которое показывает, что запас терпения иссяк и необходимо переходить к решительным действиям. По нашей информации, на ближайшем заседании горсовета депутаты орловского городского Совета народных депутатов будут требовать устранения мэра Орла от должности за нарушения антикоррупционного законодательства. Вот текст документа, появившегося на сайте прокуратуры Орловской области.

«Прокуратура Орловской области добивается устранения нарушений антикоррупционного законодательства при утверждении мест размещения ярмарочной торговли в г. Орле.

По поручению прокурора Орловской области проведена проверка соблюдения администрацией г. Орла действующего законодательства при разработке и утверждении Плана размещения ярмарок на территории г. Орла на 2021 год.

Установлено, что в План размещения ярмарок включена площадка, предоставление мест для торговли на территории которой организует ООО «Золотой век».

Вместе с тем, указанному юридическому лицу мэром г. Орла переданы в доверительное управление принадлежащие ему на праве собственности доли в ООО «Партнер», ООО «Универсал» и ООО «Союз», то есть между мэром и ООО «Золотой век» имеются договорные обязательства.

В нарушение требований антикоррупционного законодательства мэр г. Орла в связи с реализацией возложенных на него полномочий по решению вопросов местного значения на территории г. Орла, где осуществляют деятельность данные организации, не принял меры по предотвращению и урегулированию ситуации, связанной с возможным возникновением конфликтов интересов, не уведомил об указанном факте уполномоченный орган Орловского городского Совета народных депутатов.

По поручению прокурора Орловской области по фактам нарушений требований законодательства о противодействии коррупции прокуратура внесла представление, по результатам рассмотрения которого создана комиссия по противодействию коррупции Орловского городского Совета народных депутатов.

По результатам проведенного в рамках рассмотрения представления прокуратуры заседания комиссией по противодействию коррупции Орловского городского Совета народных депутатов принято решение в отношении мэра г. Орла об установлении факта наличия личной заинтересованности лица, замещающего муниципальную должность, которая может привести к конфликту интересов.

Протокол заседания комиссии будет направлен для дальнейшего рассмотрения в Орловский городской Совет народных депутатов.

Устранение нарушений требований антикоррупционного законодательства находится на контроле прокуратуры Орловской области».