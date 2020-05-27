Михаил Вдовин изложил свою позицию по вопросу о строительстве свинокомплексов «Мираторга»

В последних номерах «Орловской среды» прошла серия публикаций о строительстве в районах области свинокомплексов компании «Мираторг», которое ведется или велось без необходимой разрешительной документации. В одной из публикаций мы упомянули о том, что вице-спикер Орловского облсовета Михаил Вдовин выступил против создания депутатской комиссии, которая по предложению депутата Виталия Рыбакова должна была заняться расследованием всех предпосылок и обстоятельств, связанных со строительством объектов «Мираторга». Михаил Вдовин посчитал, что мы отразили его позицию искаженно, в ответ редакция предложила ему изложить ее от первого лица, что вице-спикер и сделал. Ниже приводим комментарий Михаила Вдовина полностью.

«Учитывая, что моя позиция в некоторых СМИ по вопросу строительства свинокомплексов «Мираторга» искажена, и возможно это сделано с политическими целями, хочу прояснить ситуацию по данному вопросу.

Я убежден: независимо от того, объекты ли это крупного агрохолдинга или обычные торговые павильоны, возводиться незаконно они не должны ни при каких обстоятельствах. К сожалению, такие случаи на территории Орловской области были, причем в недалеком прошлом.

Что касается депутатской комиссии, против создания которой я выступил на апрельском заседании областного Совета, поясню: для решения подобного рода вопросов в региональном парламенте созданы и успешно работают профильные комитеты, которые анализируют ситуацию по профильному направлению, в случае необходимости – выезжают и разбираются на месте.

Вопросы строительства находятся в ведении комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству под руководством Геннадия Сафонова. В рабочем порядке он выезжал на место, и в настоящее время детально занимается этой проблемой.

Говоря о сегодняшних приоритетах, на мой взгляд, их довольно чётко определил Президент России Владимир Владимирович Путин – это, безусловно, борьба с коронавирусом и сохранение жизни и здоровья людей.

Жители ожидают от власти, в первую очередь, конкретных мер по защите здоровья, жизни и обеспечению безопасности. Врачи и средний медицинский персонал – своевременных и достойных выплат за работу в условиях пандемии. Предпринимателям нужна поддержка, для того чтобы сохранить рабочие места и не оставить людей без средств к существованию.

Что касается любых противоправных действий, здесь, на мой взгляд, должны оперативно реагировать компетентные органы – прокуратура, в том числе природоохранная, должностные лица областной администрации, в чьи полномочия входят данные функции, и администрации соответствующих муниципальных образований.

При этом отмечу, что буквально вчера совместно с Председателем областного Совета Леонидом Музалевским и коллегами-депутатами, мы выезжали в Троснянский район и убедились, что строительство свиноводческих комплексов ведется. Но на основании каких документов, имеются ли проекты, проводились ли положенные экспертизы – все это предстоит выяснить соответствующим органам.

Орловский областной Совет народных депутатов уже отправил необходимые запросы по вопросу законности строительства данных объектов».