Миллион для орловской науки

№5 (542) от 13 февраля 2019 г.

8 февраля в стране отмечался День российской науки. Ученых чествовали первые лица государства и главы большинства регионов страны. В Орле этот день прошел незаметно. Губернатор области Андрей Клычков не встретился с орловскими учеными, не поздравил их с профессиональным праздником, не поинтересовался развитием научно-технологических инициатив. Ни слова о поддержке научных исследований и проектов в этот день не прозвучало. Удивительно, но даже на официальном портале Орловской области нам не удалось обнаружить ни единой поздравительной строчки от губернатора Клычкова и членов его правительства в адрес орловских ученых.

«Инновации» от бабы Нюры

По статистике, годом ранее в Орловском регионе числилось 18 организаций, которые выполняли научные исследования и разработки, в том числе семь научно-исследовательских организаций и восемь образовательных организаций высшего образования. Численность персонала, занятого в этом виде деятельности, составляла 837 человек, в том числе непосредственных исследователей – 352.

Фактом признания того, что наука в Орловской области ещё жива, является и то, что сам Клычков не раз пиарился на встречах с министром науки и образования Михаилом Котюковым. Хотя заявления орловского губернатора о том, что наш регион является высокотехнологичным, выглядят по меньшей мере странно.

Информационное агентство «Рейтинг» ежегодно публикует данные о научно-техническом развитии регионов. Список составляется по данным Росстата. Регионы оценивают по 19 критериям, в том числе: материально-техническую базу для развития науки, количество ученых, эффективность научно-технических разработок. Как было отмечено, в 2016 году Орловская область показала самый плохой результат среди регионов ЦФО, заняв в общем списке лишь 65-е место, аналогичный результат был и в 2017 году, данных за 2018 год пока нет, но и предпосылок для прорыва не было.

Как поясняют составители рейтинга, в первую десятку входят регионы-лидеры по индустриальному развитию, имеющие предприятия, которые выполняют госзаказы и разрабатывают новые идеи и технологии. По этой же причине аутсайдерами стали субъекты, которые процесс индустриализации почти не затронул.

65-е место Орловской области подтверждает тот факт, что промышленности в Орле нет, а также то, что переход от мотыги к механизированному сельскохозяйственному производству, которым так гордился Потомский, а теперь и Клычков, состоялся благодаря заимствованию импортных технологий, покупке техники, семян и гибридов в основном иностранных производителей. С таким же успехом инновационным можно назвать и домашнее хозяйство условной бабы Нюры, у которой есть бытовая техника компании Indesit или Samsung, приобретенная со скидкой до введения антироссийских санкций.

Хорошо там, где нас нет

Понятие научно-технологического потенциала страны разъяснено в президентских документах. Это ученые, приборно-экспериментальный парк, доступ к информации и ее полнота, система управления и поддержки науки, а также вся инфраструктура, обеспечивающая опережающее развитие науки и информационного сектора. Без этого ни технологии, ни экономика просто не могут быть работоспособными.

И это понимают главы других регионов. В День российской науки глава Калужской области Анатолий Артамонов, поздравляя ученых, конструкторов и инженеров на торжествах в первом наукограде России – Обнинске – заявил: «Имена калужских ученых известны как в Российской Федерации, так и в мировом сообществе. От их достижений зависит не только обороноспособность, но также и состояние экономики, медицины, образования, промышленности, сельского хозяйства. Одним словом, качество жизни наших людей».

К сведению: в Калужской области научными исследованиями и разработками занимаются 20 научно-исследовательских институтов и центров, 4 крупных научно-производственных предприятия, 7 вузов, промышленные предприятия, субъекты малого и среднего предпринимательства – в общей сложности в этой сфере занято около 15 тысяч человек. Наиболее активно исследования проводятся в области радиационных технологий и безопасности ядерных установок, биотехнологии, информационно-телекоммуникационных технологий, экологии и в машиностроении.

Приём, посвящённый Дню российской науки, прошел и в администрации Липецкой области. Врио главы администрации Игорь Артамонов, заместитель председателя Липецкого облсовета Василий Мурузов и главный федеральный инспектор по Липецкой области Олег Снежков поздравили представителей научного сообщества региона с профессиональным праздником.

Участниками приёма стали лауреаты областных премий имени

С.Л. Коцаря, имени Н.Г. Басова за 2018 год; руководители, проректоры по научной работе, преподаватели, научные сотрудники организаций высшего образования.

Основными направлениями научной деятельности для учёных Липецкой области являются исследования в области инноваций и нанотехнологий, чёрной металлургии, генезиса и эволюции историко-культурного наследия Центрального Черноземья, экологии, селекции, генетики, биотехнологии, агрохимии. В региональном бюджете Липецкой области в 2019 году выделено 7 млн рублей на фундаментальные научные исследования.

В Воронежской области действует подпрограмма «Стимулирование развития инноваций», на реализацию которой в областном бюджете предусмотрено 18,637 млн рублей.

В Белгородской области на поддержку фундаментальных научных исследований, формирование благоприятного предпринимательского климата ежегодно выделяется 3,5 млн рублей, а по направлению «Поддержка сельскохозяйственной науки и подготовка кадров» – 7,528 млн рублей. 8 февраля губернатор Евгений Савченко, председатель областной Думы Василий Потрясаев и главный федеральный инспектор по Белгородской области Александр Закоржевский поздравили всех представителей научной сферы региона с профессиональным праздником.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев не только вручил награды ученым в их профессиональный праздник, но и совместно с директором Объединенного института ядерных исследований Виктором Матвеевым и ректором МГТУ имени Н.Э. Баумана Анатолием Александровым подписали соглашение, предусматривающее открытие в Дубне Международной инженерной школы. В ней будут готовить высококлассных специалистов, инженеров-физиков в области электроники, вакуумной и криогенной техники, IT-специалистов, которые займутся внедрением самых современных научных технологий. Из бюджета Московской области на подготовку высококвалифицированных научных и инженерных кадров выделяются дополнительные средства. Только гранты Правительства Московской области в сферах науки, технологий, техники и инноваций на осуществление научных, научно-технических и инновационных проектов составляют в 2019 году 50 млн рублей, и этим поддержка научно-исследовательской инновационной деятельности не ограничивается.

Орёл и космос

Мы долго искали в орловском бюджете информацию о средствах на поддержку науки. И нам это удалось. В госпрограмме развития промышленности региона на инновационные исследования по отдельным строкам не выделено ни рубля. По подпрограмме 10 «Обеспечение реализации государственной программы Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области» на мероприятие «Предоставление грантов на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ» предусмотрен 1 млн рублей. К сожалению, этот миллион может не найти своих потенциальных получателей. Со времен губернаторства Александра Козлова по факту ни один из губернаторов не выделил ни копейки на научные исследования, хотя в плановом бюджете средства на науку также прописывались.

Мы помним также, как в свое время чиновники «поддержали» погибающую Шатиловскую опытную станцию. В 2016 году фирма, которой руководил питерский товарищ зампреда по АПК Дмитрия Бутусова Николай Фучеджи, ООО «ЦентрАгроПроект», успешно собрала с экспонентов – участников юбилейного Шатиловского Дня поля миллионы рублей, при этом самой Шатиловке ничего не досталось.

Показательно, что Клычков так и не посетил Шатиловский день поля, предпочтя визиту в известное учреждение, испытывающее громадные проблемы, прогулку по ухоженным полям компаний-химиков.

Какие перспективы у орловской науки с такими руководителями? Ответ на поверхности, однако некоторые ученые, планирующие открыть в своем вузе КОСМИЧЕСКИЙ факультет и растить кадры «для будущего», считают, что неплохие. Ну, а если серьёзно, то правительству области надо бы определиться: создавать для всего ЦФО Центр среднего профессионального образования или же готовить специалистов для космоса. Пока в Орловской области нет предпосылок ни для одного, ни для другого: заводы закрываются с космической скоростью, а с созданием новых высокотехнологичных производств – большая проблема.

Подготовила Наталья Зарубина

К сведению:

ФГБНУ ВНИИСПК ведет научную деятельность с 1845 года. В институте созданы 187 сортов, из которых 127 включены в Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию (около 50 % сортимента, рекомендованного для центрального региона), 59 проходят госиспытание. ВНИИСПК обеспечивает сохранность и пополнение уникальной не только для России генетической коллекции живых растений, насчитывающей более 4500 сортообразцов плодовых, ягодных и декоративных культур, а также многотысячный гибридный фонд.

В институте впервые в России были развернуты крупнейшие в стране исследования по созданию иммунных к парше сортов яблони и получено более 30 таких сортов, из которых 20 допущены к использованию в Центральной России.

Не менее успешно ведёт научно-инновационную деятельность и Центр зернобобовых и крупяных культур.

Центр координирует работу научно-исследовательских институтов и вузов России, занимающихся проблемами зернобобовых культур, гречихи и проса. За период функционирования института создано около 200 сортов сельскохозяйственных культур, разработаны технологии их возделывания.

О важности направлений исследований, видов сельскохозяйственных культур, изучением которых занимается ВНИИ ЗБК, говорит тот факт, что Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 10 февраля Всемирным днем зернобобовых, чтобы еще раз подтвердить вклад зернобобовых в устойчивое ведение сельского хозяйства и выполнение повестки дня на период до 2030 года.

Эти институты нуждаются в поддержке области. Они её заслужили.

Врезка2

1 декабря 2016 года президентом Российской Федерации В. В. Путиным был подписал Указ «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации».

В ближайшие 10-12 лет приоритетами научно-технологического развития должны стать те направления, которые позволят получить научно-технические результаты и создать инновационные технологии. Первоочередной задачей государства называется поддержка фундаментальной науки как системообразующего института долгосрочного развития нации.

На заседании Совета по науке и образованию В. В. Путин отметил: «Ключевой принцип реализации стратегии научно-технологического развития – это тесное взаимодействие науки, образования, бизнеса и государства, их общая ответственность за практические результаты». В соответствии с поручением главы государства в стране был разработан специальный, отдельный национальный проект «Наука», на его реализацию в ближайшие шесть лет планируется дополнительно направить более трёхсот миллиардов рублей.

В соответствии со стратегией Орловский регион может реализовать ряд важных направлений:

— переход к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяйству, разработка и внедрение систем рационального применения средств химической и биологической защиты сельскохозяйственных растений и животных, хранение и эффективная переработка сельхозпродукции, создание безопасных и качественных, в том числе функциональных, продуктов питания;

— связанность территории РФ за счет создания интеллектуальных транспортных и телекоммуникационных систем, а также создание международных транспортно-логистических систем.

И как мечта большинства жителей региона, одного из самых неблагополучных по онко- и сердечно-сосудистым заболеваниям:

— переход к персонализированной медицине, высокотехнологичному здравоохранению и технологиям здоровьесбережения, в том числе за счет рационального применения лекарственных препаратов (прежде всего антибактериальных).