Миллион на имидж

№3 (496) от 31 января 2018 г.

На январской сессии облсовета депутаты внесли очередные изменения в бюджет Орловской области. Рутинный в общем-то вопрос вызвал ряд критических замечаний со стороны народных избранников. Камнем преткновения стал миллион, который чиновники предложили потратить на пиар… самих чиновников.

Остаток бюджетных средств в размере 300 миллионов рублей, образовавшийся на 1 января 2018 года, правительство области предложило распределить по нескольким направлениям. Так, например, около 1,8 миллиона рублей пойдет на ремонт административного здания техникума агротехнологий и транспорта, 966 тысяч – на автономное электроснабжения областной детской больницы, 1,4 миллиона – на содержание МФЦ и так далее, и так далее.

Как правило, подобные вопросы на заседаниях областного парламента дискуссий не вызывают: депутаты единогласно голосуют «за». Однако не в этот раз. В числе прочего чиновники предложили увеличить финансирование по строке «информационное освещение деятельности губернатора и правительства Орловской области» на один миллион рублей – с 5,5 миллиона до 6,5 миллиона. Такая щедрость показалась нецелесообразной руководителю фракции ЛДПР Андрею Куцыну, который напомнил коллегам о нашумевшем скандале с ныне арестованным сахалинским губернатором Хорошавиным, который тоже не жалел бюджетных миллионов на освещение своей деятельности. Руководитель финансового департамента Елена Сапожникова пояснила, что финансирование просто решили довести до уровня прошлого года. Однако объяснение устроило не всех: против поправок проголосовал депутат Виталий Рыбаков, еще шесть депутатов воздержались. Думаем, этих парламентариев с удовольствием поддержали бы жители области: в условиях тотального бюджетного дефицита, когда денег не хватает ни на расселение аварийного жилья, ни на льготные лекарства, ни на питание школьников, тратить лишний миллион на освещение деятельности бюрократов, которых граждане и так содержат на свои налоги, по меньшей мере странно.

Тем не менее большинством голосов поправки в бюджет были приняты, а это значит, что официальные СМИ получат дополнительное финансирование, и жителям Орловской области станут еще красочнее рассказывать о том, как трудятся областные чиновники «во имя и на благо». Очевидно, в каждом номере «Орловской правды» станут публиковать не по четыре, а по пять фотографий врио губернатора, в эфире Первого областного станут чаще появляться интервью с известными спикерами Будариным и Бутусовым. Какую пользу все это принесет налогоплательщикам, из кармана которых, собственно, и оплачивается пиар чиновников в СМИ, вопрос риторический.

Как справедливо заметила одна из читательниц в комментарии на сайте «Орловские новости», «дела, только дела будут говорить об имидже губернатора. Лапша на уши уже никого сейчас не устроит. Народ сыт словами, как ни старайтесь».