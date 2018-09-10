10 сентября 2018



Минфин РФ назвал Орловскую область регионом с низким качеством управления финансами

Министерство финансов РФ составило рейтинг регионов по качеству управления региональными финансами в 2017 году. Орловская область оказалась в группе аутсайдеров из 11 областей с низким качеством управления.

Как отметили в Минфине, на Орловщине выявлены все негативные критерии, влияющие на качество. В их числе нарушения бюджетного законодательства и нарушения условий соглашений по предоставлению бюджетных кредитов.

Орловская область находится в одной группе с Дагестаном, Кабардино-Балкарией, Чукоткой, Магаданом, Мордовией, Марий Эл, Карелией, Курганской и Псковской областями, а также Еврейским автономным округом.

Лидерами рейтинга являются 26 регионов. В их числе Москва, Санкт-Петербург, Воронежская, Ростовская, Новосибирская области и другие регионы. У остальных субъектов ЦФО качество управления региональными финансами надлежащее.

За финансовый блок в правительстве Орловской области отвечают вице-губернатор Вадим Тарасов и начальник финансового департамента Елена Сапожникова. 

«Орловские новости»

 

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Опубликовано 10 Сен 2018 в 14:32. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 45

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