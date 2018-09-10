Минфин РФ назвал Орловскую область регионом с низким качеством управления финансами

Министерство финансов РФ составило рейтинг регионов по качеству управления региональными финансами в 2017 году. Орловская область оказалась в группе аутсайдеров из 11 областей с низким качеством управления.

Как отметили в Минфине, на Орловщине выявлены все негативные критерии, влияющие на качество. В их числе нарушения бюджетного законодательства и нарушения условий соглашений по предоставлению бюджетных кредитов.

Орловская область находится в одной группе с Дагестаном, Кабардино-Балкарией, Чукоткой, Магаданом, Мордовией, Марий Эл, Карелией, Курганской и Псковской областями, а также Еврейским автономным округом.

Лидерами рейтинга являются 26 регионов. В их числе Москва, Санкт-Петербург, Воронежская, Ростовская, Новосибирская области и другие регионы. У остальных субъектов ЦФО качество управления региональными финансами надлежащее.

За финансовый блок в правительстве Орловской области отвечают вице-губернатор Вадим Тарасов и начальник финансового департамента Елена Сапожникова.

«Орловские новости»