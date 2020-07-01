«МИНУТА СЛАВЫ» ПО-ОРЛОВСКИ

«Россия: вор должен сидеть в тюрьме!»: совместный проект Агентства федеральных расследований FLB.RU и газеты «Орловская среда»

№23 (602) от 1 июля 2020 г.

Шесть лет назад в Орловской области началась «предвыборная кампания», которая привела к легализации на политическом небосклоне и в экономическом пространстве Орловской области Вадима Потомского и появлению рядом с ним многочисленных друзей, родственников, однокашников и других граждан, которые либо были своего рода средством взаиморасчетов, либо предназначались для краткосрочной борьбы с истинными и мнимыми соперниками. Некоторые из них были просто тупыми и бесталанными орудиями, за другими тянулись тайные и явные криминальные шлейфы разной интенсивности, третьи по своему образованию, гражданству, опыту работы, либо деловым качествам совершенно не соответствовали требованиям, которые предъявляются к руководителям. Но каждый из них имел свою «минуту славы». «Минуту славы» по-орловски.

ОБЕД ПОТОМСКОГО: ЁРШ И ФУАГРА

У кого-то из экспонатов орловской кунсткамеры «минута славы» продолжалась несколько дней или недель, другим удалось «продержаться» не один год, но всё равно в истории нашего региона они останутся временщиками, кошмарным и позорным сном, который в глазах населения снизил авторитет государственной власти до исторического минимума.

Первым противоестественным для государственной службы персонажем, получившим волею судьбы должность заместителя председателя правительства Орловской области и руководителя представительства Орловской области при правительстве Российской Федерации стал уроженец далекого Каменск-Уральска Свердловской области Александр Рявкин. По образованию он был врачом-невропатологом, но состояние сделал вместе с братом-близнецом Сергеем на торговле околомедицинскими приборами. Но главное было не в приборах, которые разработали еще лет сорок назад. Рявкины блистательно освоили систему многоуровневого сетевого маркетинга и стали «окучивать» нашу многострадальную страну, снабжая пенсионеров и других наивных и больных граждан некими чудо-приборами, которые «лечили» абсолютно всё. Если бы Рявкины занимались этим делом сейчас, то скорее всего приборы марки «ДЭНАС» рекламировались бы как лучшее средство в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Но время шло, и Александр Рявкин стал пытаться войти в политику. Он возглавил безвестную Сетевую партию поддержки малого и среднего бизнеса, потом «Свободную Россию», потом «Гражданскую силу», но с завидным постоянством проигрывал все выборы. На выборах в Мосгордуму в 2005 году он возглавил партийный список, но партия подкачала, набрав лишь чуть более двух процентов голосов.

И тут взгляд Рявкина и его делового политпартнера Андрея Богданова, в «конюшне» которого было несколько сдававшихся в аренду политических партий, обратился в сторону Орловской области.

Вадим Потомский в предвыборной гонке не был фаворитом. По всем опросам его опережал депутат областного совета народных депутатов Виталий Рыбаков. Но в результате многоходовой комбинации Богданова, Потомского, Рявкина и местного отделения партии «Народная Россия» последнее отозвало кандидатуру Рыбакова. Рявкин же получил должность зампреда правительства. И тут же опубликовал в соцсетях скан своего удостоверения с многозначительной подписью «Ну вот, как-то так…»

Скан удостоверения Рявкина, опубликованный им в соцсети

Любимым литературным героем Вадима Потомского был Остап Бендер, в уста которого Ильф и Петров вложили фразу: «Сбылась мечта идиота!». Как же они были правы!

Потомский похваливал Рявкина, называя его «толковым человеком». В чем эта «толковость» заключалась, он, однако, не рассказывал. В свое время газета «Красная строка» писала: «С 3 октября 2014 года до 12 января 2015 года (это почти 100 дней) вице-губернатор Орловской области официально участвовал в 9 (девяти!) мероприятиях, из них два — подписание поздравлений!!! А где контакты с министрами и руководителями ведомств? Где встречи с депутатами и руководителями политических партий? Где то, что называется РАБОТА?» http://orelcity.ru/vlast-i-obshhestvo/besson-deparde-de-niro-i-ryavkin/

Падение Рявкина, вызванное его напыщенностью, непониманием сути государственной службы, гипертрофированным самомнением и элементарным хвастовством, было стремительным. 1 января 2015 года он записал в Facebook: «Новый год традиционно отметили в Гранд Пуппе. Все-таки это лучший ресторан в Карловых Варах, без сомнения. Редко встретишь заведения с трехсотлетней историей, традициями и рецептурой. Фуа-гра, конечно, здесь — это нечто божественное!» И сопроводил этот пост фотографиями еды и себя, любимого, за столом.

Сопроводил и не рассчитал. Буря возмущения на Орловщине, а потом и по всей стране была настолько велика, что Вадиму Потомскому, несмотря на все договоренности, пришлось «поговорить с Рявкиным». В результате тот подал заявление об увольнении «по собственному», сопроводив его глубокомысленным заявлением: «Из уважения к Вадиму Потомскому и его команде я принял решение оставить пост». https://rg.ru/2015/02/13/reg-cfo/orel-anons.html Так и закончилась полугодовая «минута славы» Александра Рявкина, имя которого навечно вписано в орловский паноптикум под прозвищем «Саша-фуагра»…

Короткая «минутка славы» в Орловской области была у однокашника Вадима Потомского Андрея Ерша. Бывший «старшина батареи» позвал бывшего курсанта, не имевшего никакого управленческого опыта, зато находившегося в активной разработке сотрудников УФСБ по Архангельской области, поруководить Казённым учреждением Орловской области «Орёлгосзаказчик». Цель была одна – поставить близкого и преданного человека на освоение многомиллиардных бюджетных сумм. Поставить удалось, но только на несколько месяцев. В апреле Ёрш занял свой пост, а в октябре 2014 года прямо в служебном кабинете архангельские оперативники надели на него наручники и этапировали по месту регистрации (и совершённых преступлений). Оглашённым в конце января 2017 года приговором Архангельского областного суда Андрей Ёрш, руководивший организованной преступной группой из действующих и бывших сотрудников УМВД России по Архангельской области, был признан виновным в «крышевании» подпольных игровых клубов и посредничестве в даче взятки. Срок бывший подполковник полиции получил серьёзный – 9,5 года строгого режима…

Андрей Ёрш. «Яков Менелаевич вспомнил: эти чистые глаза, этот уверенный взгляд он видел в Таганской тюрьме в 1922 году, когда и сам сидел там по пустяковому делу» (И. Ильф и Е.Петров «Двенадцать стульев»)

А Вадим Потомский по-детски оправдывался: «К сожалению, я вам объективно и честно скажу: я не знал про эту историю. Если бы я знал про эту историю, Андрей бы не работал здесь… Это мой курсант, мы с ним вместе учились с первого курса, когда нам было по 16 лет, я был старшиной батареи, он был курсантом второго взвода… Он приехал ко мне. Я его приглашал на работу, никто мне его не навязал… Все, кто работает у меня в правительстве Орловской области, лично мною приглашены. Особенно уровня заместителей. Андрей работал в милицейских, в полицейских структурах, в ОБЭПе. По экономическим направлениям. По соображениям, что организация, в которой он работал, «Орёлгосзаказчик», через неё проходит колоссальное количество бюджетных денег, я и пригласил его как специалиста, чтобы никуда эти всевозможные левые варианты не ушли. Всплыла история, которая… Он мне её не назвал. Если бы он мне её назвал, сказал: «Старшина, так меня называли, Вадим, вот такая история есть, такой скелет в шкафу, я бы его на работу не брал». https://www.sovsekretno.ru/articles/bratva-grazhdanina-potomskogo/

ЕЩЁ ОДИН ПОЛИЦЕЙСКИЙ И ФИГУРАНТ «АРМЯНСКОГО ДОСЬЕ»

Конечно о том, что прибывший на Орловщину осенью 2014 года «профессор – архитектор» Ваагн Вермишян является родственником Вадима Потомского, журналисты догадывались. Но вслух об этом не говорили, поскольку все телодвижения вокруг новой персоны были практически засекречены. Родственные связи, конечно, присутствовали. Насколько нам известно, брат жены Вадима Потомского, также пристроенный им на работу в представительство Орловской области при правительстве России начальником международного отдела, являлся зятем Вермишяна.

А самому Ваагну Ваниковичу Потомский поначалу определил должность начальника департамента градостроительства, архитектуры и землепользования. Но вот тут возникла проблема: кандидат вроде бы уже и оказался на госслужбе, но выяснилось, что у него армянское гражданство (насколько нам известно, ещё и словенское). Потомский стал вяло оправдываться, что мол нужен указ президента Армении, чтобы от этого гражданства Вермишяну отказаться, что он вот-вот будет. Но Ваагн Ваникович выбрал все-таки не Россию. Поэтому для него специально была учреждена должность главного архитектора Орловской области, не связанная с госслужбой. Но при этом все госструктуры, так или иначе касавшиеся архитектуры и градостроительства, фактически были в подчинении Вермишяна.

Орловчанам он запомнился и изуродованной улицей Ленина, и, к счастью несбывшимися, проектами торговой галереи, дворца бракосочетаний, центрального рынка. Поставить на поток платную выдачу разрешений на строительство и систематизировать взяточничество в этой сфере ему в полной мере не удалось, хотя пробыл он в руководящей должности два с половиной года. Ему, правда, сильно насолило «Армянское досье», материал в газете «Красная срока», в котором рассказывалось о том, что практически все «достижения» Вермишяна в доорловский период сомнительны, а звания часто просто «липовые». http://orelcity.ru/glavnaya-tema/tajny-armyanskogo-dose/

После двух с половиной лет пребывания на Орловщине Ваагн Вермишян отбыл на историческую родину, благо тут проблем с госслужбой, благодаря армянскому гражданству, у него не было. И стал он председателем Комитета по градостроительству этой закавказской республики. С гражданством, повторяем, проблем не было. Зато быстро появились проблемы со службой национальной безопасности.

«Ранее, — отмечал портал «Голос Армении,- СНБ Армении получила фактические данные о том, что председатель Комитета по градостроительству, используя должностное положение, вопреки интересам службы и исходя из личной заинтересованности, согласно договоренностям, достигнутым с лицами, осуществляющими строительные работы, или представителями застройщиков, лично и через близкое лицо получал взятки в виде денег или вещей, взамен обеспечивая быстрое принятие нужных решений и их выполнение. В деле имеются данные о пяти эпизодах, сумма от 1 млн. до 2,5 млн драмов.

Кроме того, Вермишян 23 октября 2019 г. во время встречи в своем кабинете договорился о представлении владельцу нескольких строительных компаний звания «заслуженного строителя Армении», получив за это в качестве взятки 5000 долларов США и стройматериалы на сумму 2.379.950 драмов. https://www.golosarmenii.am/article/96222/vaagn-vermishyan-arestovan

Никол Пашинян и Ваагн Вермишян

Как рассказывали нам сотрудники орловской прокуратуры, попытка установить «свою систему» в Орле у Вермишяна сорвалась, возможно, просто из-за недостатка времени, плохого знания психологии орловцев и русского языка. А в Армении, где его задержание, по словам главы правительства республики, «стало самым высокопоставленным», уголовный кодекс значительно строже и никаких там штрафов и условных наказаний за взятки не предусматривает. Так что, похоже, Вермишяну за каких-то 15 тысяч долларов придётся посидеть лет этак десять. «Мы не шутим, — сказал Никол Пашинян о задержании Вермишяна, — когда говорим, что коррупции нет места в нашей стране». https://newsarmenia.am/news/society/pashinyan-o-zaderzhanii-vermishyana-my-ne-shutim-korruptsii-net-mesta-v-nashey-strane-/

Но когда мы говорим об ушедшей навсегда «эпохе Потомского», то отмечаем, что он выдвигал на различные посты не только своих родственников, знакомых и политических попутчиков. Более мелкие должности доставались местным коллаборационистам, либо их друзьям, способным поступиться как моральными, так и материальными принципами и стать отнюдь не на сторону справедливости.

Когда в 2014-2016 годах развернулась ожесточённая борьба между уязвлённым неповиновением депутата Орловского областного Совета Виталия Рыбакова губернатором Потомским и собственно самим депутатом, северо-западный варяг попробовал решать политические вопросы так, как он привык делать в криминальной столице России девяностых годов. Нет, на физическое устранение он не решился, а вот возбуждение уголовных дел, рейдерство, административное давление, — всё это Рыбаков испытал в полной мере.

Когда его силовым методом уволили с должности директора единственного прибыльного муниципального предприятия ОАО «База строительных товаров», городское руководство с санкции Потомского назначило руководителем некоего временно безработного гражданина Роева, который, судя по его прошлому, должен был суметь «нарыть» на Рыбакова компромат.

Алексей Роев

В своем резюме он писал: «Имею возможность получения полной информации на любое физическое лицо, частично на юридические лица (без предоставления налоговой отчетности), при крайней необходимости возможно получение и данной информации, профессионально владею методами и приемами ОРД».

Бывшие коллеги по работе в милиции (полиции), правда, оценивали способности безработного пенсионера не так высоко, как он сам, а единственным, что как-то связывало Алексея Роева со строительством, был опыт работы в качестве маляра-штукатура в 1987 году.

Найти компромат он не смог, но развалить предприятие у него получилось. Уже через четыре месяца появились долги по зарплате, которых у «БСТ» не было, пошли убытки, распродажа собственности и открытое воровство.

Алексей Роев, ставший тупым орудием Потомского и его подчинённых, уволился, нанеся ущерб, который можно оценить примерно в 20 миллионов рублей. В это время он уже был учредителем ООО «РОЙ» (до января 2017 года). А когда его стали разыскивать, куда-то пропал. Опыт оперативно-розыскной деятельности у него большой… ООО «РОЙ» также приказало долго жить в конце прошлого года.

ПИОНЕРА «ДЕЛАЕТ» СВИТА…

Когда на смену Потомскому пришёл еще более молодой и менее опытный губернатор Андрей Клычков, «кадровые чудеса» вышли на новый уровень. Правда, если Потомский целенаправленно устраивал на государственную или муниципальную службу людей, которые должны были «приносить прибыль» установленной им системе, то у Клычкова даже этого пока не получилось. Хотя в некоторых случаях он очень-очень хотел…

Самым странным из назначений Клычкова было, конечно, принятие на государственную службу гражданина не особенно дружественной нам Украины Артура Волошина. В него Андрей Евгеньевич вцепился мёртвой хваткой. Засветившийся в ряде криминальных скандалов на Украине и в России – от Калининграда до Екатеринбурга – этот господин, видимо, обладал навыками нейролингвистического программирования. Иначе как можно объяснить, что Андрей Клычков поверил в его «проекты»?

В выпуске совместного проекта «Орловской среды» и Агентства федеральных расследований FLB.RU «Россия: вор должен сидеть в тюрьме» от 16 октября мы уже рассматривали замечательную схему, которую привез Артур Волошин из своей поездки в Китай, где он тесно общался с послом Израиля в Китае и Монголии, кадровым разведчиком, в свое время дослужившимся на Земле Обетованной до звания майора, Цви Хейфецом. Схема была поистине маниловская: Орловщина дает территорию (а свободных участков от 5000 га в областной собственности нет), Израиль – деньги (интересно, подо что можно получить деньги в Хайфе или Тель-Авиве?), а Китай предоставит рынки сбыта для орловских товаров (своих там, видимо, мало). И эта ахинея была опубликована на сайте областной администрации! http://orelsreda.ru/artur-voloshin-vernulsya/

2020 год. Орловская делегация в Дубаи. Несмотря на увольнение, загорелый Артур Волошин — во главе стола

О другом несбыточном проекте трейдинга и переработки зерна совместно с принадлежащим властям эмирата Фуджейра агрохолдингом Al Dahra писал «Коммерсант» … «Коммерсанту» рассказал сам «куратор проекта со стороны администрации Орловской области Артур Волошин»…https://www.kommersant.ru/doc/4135439

Кстати, на тот момент его уже уволили, хотя Клычков долго не верил в то, что его элементарно провели. Но факт остается фактом: ни один из «волошинских проектов» за год не сдвинулся с места. Защищал своего ставленника Андрей Евгеньевич до последнего, даже когда в МВД Волошина признали не имеющим российского гражданства, а областная прокуратура своим предписанием потребовала от Клычкова его уволить. А теперь вдумайтесь: губернатор российского региона увольняет гражданина Украины с должности государственной службы – своего советника – но по собственному желанию, а не в связи с тем, что у того нет российского гражданства! Как российский губернатор мог уволить гражданина Украины по такой статье – умом не понять…

Сейчас Волошин, насколько нам известно, в активном поиске. Но поиск этот ведет не он сам, а московские оперативники. Ищут и другого ставленника Клычкова – Илясова. Наталью Рожкову, приятельницу Клычкова и гражданскую жену бывшего начальника его предвыборного штаба Петра Милосердова, как выяснилось, осужденного за экстремизм, губернатор был также вынужден уволить «по-собственному». А сколько приближённых Клычкова, которые тем или иным образом фигурируют в материалах следственных органов, еще работают и пользуются его поддержкой. Тут члены областного правительства Денис Блохин и «перспективный» Иван Залогин, член областного правительства Ирина Гаврилина, одновременно являющаяся членом регионального Политсовета партии «Единая Россия». Плечо к плечу с Клычковым трудятся сейчас и другие видные единороссы, также члены президиума регионального политсовета Андрей Усиков, при руководстве которого городским хозяйством были похищены сотни миллионов рублей во время подготовки к празднованию 450-летия Орла (сейчас он главный государственный инспектор труда в регионе), и Юрий Парахин, возглавляющий Орловский район и местную парторганизацию, которому может грозить уголовная ответственность за превышение должностных полномочий.

В своё время многие журналисты считали, что уход Вадима Потомского был связан с его кадрами, мол, короля делает свита. У свиты Клычкова пока получается делать только пионера…