Минувшей ночью орловец попытался украсть …забор

Минувшей ночью в Заводском районе города Орла 29-летний мужчина попытался украсть забор возле одного из частных домов на ул. Левый берег реки Оки.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, хозяйка дома заметила неизвестного гражданина, выкапывающего металлические столбы ограждения.

Женщина обратилась за помощью к правоохранителям. Заметив приближающийся экипаж вневедомственной охраны, злоумышленник попытался скрыться, однако был задержан росвардейцами.

Как выяснилось, ранее гражданин неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности.