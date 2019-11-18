18 ноября 2019



Минувшей ночью орловец попытался украсть …забор

Минувшей ночью в Заводском районе города Орла 29-летний мужчина попытался украсть забор возле одного из частных домов на ул. Левый берег реки Оки.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, хозяйка дома заметила неизвестного гражданина, выкапывающего металлические столбы ограждения.

Женщина обратилась за помощью к правоохранителям. Заметив приближающийся экипаж вневедомственной охраны, злоумышленник попытался скрыться, однако был задержан росвардейцами.

Как выяснилось, ранее гражданин неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности.

 

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Опубликовано 18 Ноя 2019 в 17:57. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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