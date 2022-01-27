Минздрав разработал памятку, как действовать при наличии признаков заболевания коронавирусом и ОРВИ

Итак, Минздрав РФ рекомендует:

если состояние ухудшается, а температура несколько дней не сбивается ниже 38,0 градусов, звоните в поликлинику или в Единую службу «122» для дистанционной консультации медработника;

если появляются одышка, боли за грудиной, трудно дышать и/или уровень сатурации менее 94-95%, необходимо позвонить в Скорую помощь «103»;

антибиотики назначаются только медработниками, принимать их самостоятельно опасно!

Если болеете прямо сейчас, выберите свой случай:

вакцинировались или ревакцинировались от коронавируса менее полугода назад (либо перебаливали менее полугода назад), при этом имеете положительный ПЦР-тест, но нет никаких симптомов заболевания:

лечение не требуется, но необходима самоизоляция. Следите за температурой тела не реже 1 раза в сутки;

вакцинировались или ревакцинировались от коронавируса менее полугода назад (либо перебаливали менее полугода назад), при этом проявляются симптомы ОРВИ (кашель, насморк, першение или боль в горле, однократное повышение температуры не выше 37,5 градусов), но нет подтверждения коронавируса и к группе риска не относитесь (не старше 60 лет, отсутствуют сопутствующие хронические заболевания, нет избыточного веса):

оставайтесь дома;

•при необходимости открытия листка нетрудоспособности или справки учащегося позвоните в Единую службу «122» или в свою поликлинику;

если проживаете не один, избегайте тесных контактов с домочадцами, носите маску при выходе из комнаты; маски или респираторы должны носить все члены семьи;

регулярно проветривайте помещение (1 раз в 3 часа);

соблюдайте питьевой режим (не менее 2 литров в сутки при повышенной температуре тела);

измеряйте температуру тела не реже 3 раз в сутки, если она повышается выше 38,0 градусов – принимайте жаропонижающие препараты;

при возможности измеряйте уровень насыщение крови кислородом 2 раза в день (нормальные значения – не ниже 95- 96%);

можно использовать противовирусные препараты, капли или спрей в нос (беременным женщинам только по назначению врача), витаминов C и D;

вакцинировались или ревакцинировались от коронавируса менее полугода назад (либо перебаливали менее полугода назад), при этом имеете положительный ПЦР-тест и относитесь к группе риска:

помимо вышеперечисленных правил придерживайтесь всех инструкций медработника, продолжайте принимать ранее назначаемые препараты от хронических заболеваний и т. д.;

не вакцинировались и не болели коронавирусом вне зависимости от результатов ПЦР-тестирования и наличия симптомов:

оставайтесь дома;

позвоните в Единую службу «122» или в поликлинику для дистанционной консультации с медработником;

в случае ухудшения состояния необходимо позвонить в скорую помощь «103».

Что делать, если заболел ребенок?

Оставить ребенка дома, не отправлять в детский сад или школу;

строго выполнять рекомендации медработников по диагностике и лечению заболевания, ни в коем случае не заниматься самолечением;

необходимо позвонить в Единую службу «122» или в поликлинику для дистанционной консультации с медработником;

в случае ухудшения состояния необходимо позвонить в скорую помощь «103».