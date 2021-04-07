«Мне не нужна справедливость. Мне нужен препарат»





№12 (636) от 7 апреля 2021 г.

Следственные органы и прокуратура Орловской области начали масштабную проверку в сфере регионального здравоохранения. Поводами послужили сообщения средств массовой информации о несвоевременном обеспечении больных детей лекарствами и лечебным питанием, неорганизованная транспортировка больных для проведения гемодиализа и иные обстоятельства, попавшие в поле зрения журналистов.

30 марта на сайте регионального Следственного комитета РФ появилась информация о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Как сообщила пресс-служба СУ СК по Орловской области, информация о несвоевременном обеспечении несовершеннолетних детей, страдающих различными заболеваниями, необходимыми лекарственными препаратами и лечебным питанием прозвучала в эфире новостного выпуска федерального телеканала.

В частности, журналист телеканала НТВ Ольга Чернова указала, что уже несколько месяцев родители детей-инвалидов в Орле не могут получить льготные лекарства.

«Двухлетнему Тёме И. положено бесплатное лечебное питание: из-за спинально-мышечной атрофии малыш на искусственной вентиляции лёгких, — рассказывается в репортаже НТВ. — Специальную смесь, как и другие препараты, ребенку не выдают с ноября прошлого года. У Ирины М. четырнадцать отсроченных рецептов, жалобы в прокуратуру, иск в суд. Результата нет.

Следственный комитет еще в прошлом году проводил проверку по факту невыделения бесплатных лекарств, но в возбуждении уголовного дела отказано в связи с отсутствием события преступления.

— Три месяца наши дети находятся без питания и, можно сказать, без лечения, — рассказала одна из мам больных малышей. — А кто понесет ответственность за то, что у ребенка в этот промежуток времени ухудшились анализы, это неизвестно.

Главврач детской поликлиники обеспокоена перебоями с льготными препаратами. Говорит, проблеме уже второй год.

— Недостаточное финансирование. Не все от меня зависит, — рассказала главврач детской поликлиники №2 города Орла Надежда Кондратьева. — Все, что я могу сделать, это достать из кошелька деньги и отдать вам.

В поликлинике объясняют: департаментом здравоохранения поставлены в жесткие финансовые рамки и заявить все потребности для маленьких пациентов не могут. К примеру, ребенку нужно лекарств на десять тысяч рублей в месяц, а выделено всего две восемьсот.

— Мы выживаем в буквальном смысле этого слова, друг друга поддерживаем, выручаем, перезанимаем, — поделилась Ирина К.

Татьяна М. пять месяцев не может получить препарат, который останавливает приступы у сына. Пришлось взять кредит, чтобы купить спасительное лекарство.

Татьяна М.:

— Это настолько круговая порука, я не добьюсь нигде справедливости. На самом деле она мне не нужна. Мне нужен этот препарат, который будут бесперебойно выдавать моему ребенку. Он не может, к сожалению, ждать.

Чиновники объясняют: действуют строго в рамках закона. У них регламент, несостоявшиеся аукционы, госконтракты, лимиты. 860 рублей в месяц из федерального бюджета выделяется на одного льготника.

Начальник управления лекарственного обеспечения регионального департамента здравоохранения Альбина Королева комментирует:

— Лимиты на каждого льготника. Возможно, полностью потребность мы не можем обеспечить, но вместе с тем мы стараемся, лекарственные препараты закупаются в соответствии с заявками.

В областной прокуратуре такие оправдания считают необоснованными. По закону областные власти обязаны своевременно обеспечить детей-инвалидов бесплатными лекарствами в полном объеме. Жалоб от льготников очень много. Идут проверки. После прокурорского вмешательства жизненно важные препараты получил тридцать один ребенок. Иски к департаменту здравоохранения в судах.

Екатерина Псарёва, старший помощник прокурора Орловской области, проинформировала:

По факту несвоевременного обеспечения детей лечебным питанием, а также необходимыми лекарственными препаратами уже в настоящее время прокуратурой области внесено представление первому заместителю председателя правительства области; закупка лекарственных препаратов и лечебного питания произведена.

Семьи, которым по закону положено льготное обеспечение, требуют возбудить уголовное дело по статье «Халатность», установить тех должностных лиц, кто назначает преступные лимиты, зная, что этих средств не хватит для того, чтобы обеспечить лекарствами тяжело больных пациентов, — подытожила журналист НТВ.

Как видим, уголовное дело было возбуждено незамедлительно. СУ СК проинформировало: «В настоящее время в рамках расследования уголовного дела проводятся​ следственные действия в департаменте здравоохранения администрации Орловской области и иные следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе, конкретных должностных лиц, причастных к нарушению прав несовершеннолетних. Продолжается работа по установлению всех потерпевших по уголовному делу. Следствие принимает необходимые меры, направленные на восстановление нарушенных прав несовершеннолетних детей».

Как стало известно, ситуацию взял на личный контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

В областном депздраве прошли обыски; прокурор области Владислав Малкин встретился с родителями детей-инвалидов, которым долгое время отказывают в лекарствах и лечебном питании. Более того, по распоряжению прокурора Орловской области с 1 апреля 2021года в органах прокуратуры организована горячая линия по вопросам защиты прав детей-инвалидов на обеспечение лекарственными препаратами и лечебным питанием.

Прокуратура сообщает, что результаты работы горячей линии и меры по защите и восстановлению нарушенных прав детей-инвалидов на обеспечение лекарственными препаратами и лечебным питанием находятся на контроле прокурора Орловской области.

Не прошло и нескольких дней, как региональный Следственный комитет ошарашил новым «признанием»: 5 апреля было инициировано производство доследственной проверки по фактам нарушения прав жителей Орловской области, связанных с несвоевременным обеспечением детей лечебным питанием и лекарственными препаратами.

СК ссылается на данные сетевого издания «Орелтаймс», которое ранее, но в этот же день — 5 апреля – сообщило о проверках Контрольно-счетной палаты хода реализации нацпроекта «Здравоохранение» в регионе.

Речь шла и о завышенных закупочных ценах на товары, и о большом объеме закупок у единственного поставщика. Ранее — 24 марта — об этих же фактах со ссылкой на КСП сообщала «Орловская среда». Так вот, теперь с большим объемом закупок у единственного поставщика лекарственных средств в результате признания конкурсов несостоявшимися СК намерен разобраться.

Также «Орелтаймс» сообщил о не организованной должным образом транспортировке больных для проведения гемодиализа. Активистка Клавдия Ставцева еще в феврале 2021 года говорила об этом на комитете областного совета по здравоохранению:

Некоторые пациенты из-за отсутствия транспорта в сёлах и маленьких посёлках вынуждены сокращать количество жизненно необходимых процедур и даже сокращать дни получения гемодиализа.

Компенсации за проезд до пункта гемодиализа и обратно устраивают далеко не всех пациентов, так как некоторые из них вынуждены вызывать такси: к примеру, в отдаленных населенных пунктах зимой иногда отменяют автобусные рейсы из-за непогоды.

«В публикации обращено внимание, что в регионе не организована должным образом транспортировка людей для проведения гемодиализа, — комментирует СУ СК. — В ходе проверки следствием будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов государственной власти, в чью компетенцию входят рассматриваемые вопросы».

Наталья Зарубина

Врезка

Информацию о нарушениях прав детей в сфере лекарственного обеспечения можно сообщить по телефонам:

8 (4862) 40-56-48 – старший помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Псарёва Екатерина Владимировна;

8 (4862) 43-63-89, 8-903-637-14-95 — дежурный прокурор прокуратуры Орловской области.